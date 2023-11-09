2. Uluslararası 3D Gençlik Festivali Odunpazarı'nda yapıldı

Yayınlanma: 09.11.2023 - 18:19

Güncelleme: 09.11.2023 - 18:19

2.Uluslararası 3D (Dinleme, Diyalog, Dayanışma) Gençlik Festivali, 27-28-29 Ekim tarihlerinde Eskişehir, Odunpazarı, Kanlıkavak Parkı’nda yapıldı. Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Avrupa Birliği Derneği iş birliğiyle düzenlenen festival katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Festivalin 2’nci gününde, Genç Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türkiye’de Gönüllülük Yasası” konulu panele özellikle gençlerin ilgisi yoğundu. Panele,Genç Düşünce Enstitüsü Genel Başkanı Muratcan Işıldak ve Yönetim Kurulu Üyesi Miraç Gül konuşmacı olarak katıldı. Genç Düşünce Enstitüsü temsilcileri, Gönüllülük Yasası'nın Türkiye için taşıdığı değerin ve gençlerin gönüllülük alanındaki potansiyelinin önemini vurguladı. Ayrıca, benzer yasaların dünya genelindeki etkileri ve gençlerin sivil toplumda daha fazla etkin rol almasının toplumlar için ne denli önemli olduğu üzerine önemli perspektifler sundular. Panel, gönüllülük konusundaki farkındalığı artırmanın yanı sıra Türkiye'de Gönüllülük Yasası'nın oluşturulması sürecine dikkat çekmeyi amaçladı.

'Teşvik edilebilir'

Genç Düşünce Enstitüsü Genel Başkanı Muratcan Işıldak konuşmasında; “Gönüllülük, toplumlarımızın omurgasını oluşturan değerlerden biridir. Genç Düşünce Enstitüsü olarak, gönüllülüğün toplumlarımızın güçlenmesine nasıl katkı sağlayabileceği konusundaki görüşlerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Gönüllülük sadece toplumsal sorunlara bir çözüm getirmekle kalmaz, aynı zamanda gençlerin kendi becerilerini geliştirmeleri ve toplumlarına daha aktif bir şekilde katılmaları için bir platform sunar. Gönüllülük, gençlerin liderlik becerilerini geliştirmelerine ve toplumlarına olumlu etkiler yapmalarına yardımcı olur. Türkiye'de Gönüllülük Yasası, bu önemli faaliyeti daha da teşvik edebilir. Bu yasa, gönüllülüğü düzenlemek, desteklemek ve gönüllülere daha fazla fırsat sunmak için bir fırsat olabilir. Genç Düşünce Enstitüsü olarak, bu yasanın oluşturulmasına katkı sağlama vizyonu taşıyoruz. Bu panel vesilesiyle, gençlerin gönüllülük alanındaki potansiyelini ve katılımcı demokrasinin gücünü vurgulamak istiyoruz. Toplumlarımızın geleceği gençlerimizin elindedir ve gönüllülük bu gençlerin toplumlarına daha fazla olumlu katkıda bulunmaları için bir yol olabilir. Katılımınız ve ilginiz için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi. Genç Düşünce Enstitüsü Genel Başkanı Muratcan Işıldak konuşmasının sonunda “Bu anlamlı etkinlik için Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Avrupa Birliği Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Genç Düşünce Enstitüsü olarak, gençlerin seslerini duyurabildiği ve toplumsal değişikliklere katkıda bulunabildiği platformları desteklemeye ve oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.