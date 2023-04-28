2. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali başvuruları başladı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 14:29

Güncelleme: 28.04.2023 - 14:48

Ulusal ve uluslararası alanda sinemacılar ile sinemaseverleri bir araya getirerek kentin gelişimini sağlamayı amaçlayan festival Şanlıurfa'da geçen sene düzenlenmeye başladı.

Bu yıl kısa film ulusal ve uluslararası yarışma bölümlerine ek olarak "arkeoloji" temalı uzun metrajlı belgesel filmlerin de başvurusu alınacak. Festivalde, finalist filmlerin gösteriminin yanı sıra yönetmen söyleşileri, özel gösterimler, arkeoloji semineri ve müzik dinletileri yapılacak.

Festivale başvurular "filmfreeway.com" adresinden yapılabilecek, organizasyonla ilgili diğer bilgilere de buradan ulaşılabilecek.

FESTİVAL TARİHLERİ

10-12 Kasım'da organize edilecek olan festivalin başvuruları başladı. Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl düzenlenen festivale 400'ün üzerinde başvuru alındı. Başvuruların son tarihi ise 25 Ağustos.