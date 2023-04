Akbank Kısa Film Festivali’nin finalistleri

Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:36

Güncelleme: 27.04.2023 - 21:36

Yeni tarihleri 2-12 Mayıs 2023 olarak duyurulan 19. Akbank Kısa Film Festivali hem fiziksel hem de çevrimiçi gösterimlerle gerçekleşecek. 71 ülkeden toplam 2 bin 237 kısa filmin başvurduğu festivalde 36 ülkeden 88 kısa ve üç uzun metraj film gösterilecek.

Festivalin gösterim programı ‘Festival Kısaları’, ‘Dünyadan Kısalar’, ‘Genç Bakışlar’, ‘Kısadan Uzuna’, ‘Deneyimler’, ‘Belgesel Sinema’, ‘Perspektif’, ‘Özel Gösterim’ ve ‘Forum’ bölümlerinden oluşuyor.

ULUSLARARASI YARIŞMA DÜNYADAN KISALAR BÖLÜMÜ



Everything At Once

Henrik Dyb Zwart

Persona

Sujin Moon

Please Hold the Line

Tan Ce Ding

Will My Parents Come to See Me

Mo Harawe

A Conspiracy Man

Valerio Ferrara

The Left Behind

Aurélie Oliveira Pernet

Snow in September

Lkhagvadulam Purev-Ochir

At Little Wheelie Three Days Ago

Andrew Stephen Lee

Fairplay

Zoel Aeschbacher

My Girlfriend

Kawthar Younis

Tsutsue

Amartei Armar

Ice Merchants

João Gonzalez

Lori

Abinash Bikram Shah

Same Old

Lloyd Lee Choi

Der Molchkongress

Matthias Sahli, Immanuel Esser

ULUSAL YARIŞMA FESTİVAL KISALARI BÖLÜMÜ



Rutubet

Turan Haste

Yazın Sonu

Sis Gürdal

Farklı Bir Yas

Beril Tan

Birlikte, Yalnız

Kasım Ördek

Bugün Değil

Yağmur Mısırlıoğlu

Adres

Aram Dildar

Koyun

Benhür Bolhava

Gece Babamızı Ararken

Alkım Özmen

Lekesiz

Ali Ercivan

Leyla

Nursen Çetin Köreken

Komşu Sesler

Ali Kıvanç Güldürür

Bahçeler Put Kesildi

Ali Cabbar

Ben Tek Siz Hepiniz

Barış Kefeli, Nükhet Taneri

Salça

Burak Oğuz Saguner

GENÇ BAKIŞLAR BÖLÜMÜ



Rutin

Yiğit Efe Söken

Yarından Mektup

Ege Topoyan

İtiraf

Andaç Bertuğ Şimşek

Küçük Hiçler

İpek Karan

E-duygu

İpek Karan

O2net

Abdelrahman Abdulfattah