Akbank Kısa Film Festivali’nin finalistleri
19. Akbank Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu.
Yeni tarihleri 2-12 Mayıs 2023 olarak duyurulan 19. Akbank Kısa Film Festivali hem fiziksel hem de çevrimiçi gösterimlerle gerçekleşecek. 71 ülkeden toplam 2 bin 237 kısa filmin başvurduğu festivalde 36 ülkeden 88 kısa ve üç uzun metraj film gösterilecek.
Festivalin gösterim programı ‘Festival Kısaları’, ‘Dünyadan Kısalar’, ‘Genç Bakışlar’, ‘Kısadan Uzuna’, ‘Deneyimler’, ‘Belgesel Sinema’, ‘Perspektif’, ‘Özel Gösterim’ ve ‘Forum’ bölümlerinden oluşuyor.
ULUSLARARASI YARIŞMA DÜNYADAN KISALAR BÖLÜMÜ
Everything At Once
Henrik Dyb Zwart
Persona
Sujin Moon
Please Hold the Line
Tan Ce Ding
Will My Parents Come to See Me
Mo Harawe
A Conspiracy Man
Valerio Ferrara
The Left Behind
Aurélie Oliveira Pernet
Snow in September
Lkhagvadulam Purev-Ochir
At Little Wheelie Three Days Ago
Andrew Stephen Lee
Fairplay
Zoel Aeschbacher
My Girlfriend
Kawthar Younis
Tsutsue
Amartei Armar
Ice Merchants
João Gonzalez
Lori
Abinash Bikram Shah
Same Old
Lloyd Lee Choi
Der Molchkongress
Matthias Sahli, Immanuel Esser
ULUSAL YARIŞMA FESTİVAL KISALARI BÖLÜMÜ
Rutubet
Turan Haste
Yazın Sonu
Sis Gürdal
Farklı Bir Yas
Beril Tan
Birlikte, Yalnız
Kasım Ördek
Bugün Değil
Yağmur Mısırlıoğlu
Adres
Aram Dildar
Koyun
Benhür Bolhava
Gece Babamızı Ararken
Alkım Özmen
Lekesiz
Ali Ercivan
Leyla
Nursen Çetin Köreken
Komşu Sesler
Ali Kıvanç Güldürür
Bahçeler Put Kesildi
Ali Cabbar
Ben Tek Siz Hepiniz
Barış Kefeli, Nükhet Taneri
Salça
Burak Oğuz Saguner
GENÇ BAKIŞLAR BÖLÜMÜ
Rutin
Yiğit Efe Söken
Yarından Mektup
Ege Topoyan
İtiraf
Andaç Bertuğ Şimşek
Küçük Hiçler
İpek Karan
E-duygu
İpek Karan
O2net
Abdelrahman Abdulfattah
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