Akbank Kısa Film Festivali’nin finalistleri

19. Akbank Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:36
Akbank Kısa Film Festivali’nin finalistleri
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Yeni tarihleri 2-12 Mayıs 2023 olarak duyurulan 19. Akbank Kısa Film Festivali hem fiziksel hem de çevrimiçi gösterimlerle gerçekleşecek. 71 ülkeden toplam 2 bin 237 kısa filmin başvurduğu festivalde 36 ülkeden 88 kısa ve üç uzun metraj film gösterilecek.

Festivalin gösterim programı ‘Festival Kısaları’, ‘Dünyadan Kısalar’, ‘Genç Bakışlar’, ‘Kısadan Uzuna’, ‘Deneyimler’, ‘Belgesel Sinema’, ‘Perspektif’, ‘Özel Gösterim’ ve ‘Forum’ bölümlerinden oluşuyor.

ULUSLARARASI YARIŞMA DÜNYADAN KISALAR BÖLÜMÜ

Everything At Once 

Henrik Dyb Zwart

Persona  

Sujin Moon

Please Hold the Line 

Tan Ce Ding

Will My Parents Come to See Me 

Mo Harawe

A Conspiracy Man 

Valerio Ferrara

The Left Behind 

Aurélie Oliveira Pernet

Snow in September 

Lkhagvadulam Purev-Ochir

At Little Wheelie Three Days Ago 

Andrew Stephen Lee

Fairplay 

Zoel Aeschbacher

My Girlfriend 

Kawthar Younis

Tsutsue 

Amartei Armar

Ice Merchants

João Gonzalez

Lori 

Abinash Bikram Shah

Same Old 

Lloyd Lee Choi

Der Molchkongress 

Matthias Sahli, Immanuel Esser

ULUSAL YARIŞMA FESTİVAL KISALARI BÖLÜMÜ

Rutubet 

Turan Haste

Yazın Sonu 

Sis Gürdal

Farklı Bir Yas 

Beril Tan

Birlikte, Yalnız 

Kasım Ördek

Bugün Değil 

Yağmur Mısırlıoğlu

Adres 

Aram Dildar

Koyun 

Benhür Bolhava

Gece Babamızı Ararken 

Alkım Özmen

Lekesiz 

Ali Ercivan

Leyla 

Nursen Çetin Köreken

Komşu Sesler 

Ali Kıvanç Güldürür

Bahçeler Put Kesildi 

Ali Cabbar

Ben Tek Siz Hepiniz 

Barış Kefeli, Nükhet Taneri

Salça 

Burak Oğuz Saguner

GENÇ BAKIŞLAR BÖLÜMÜ

Rutin 

Yiğit Efe Söken

Yarından Mektup 

Ege Topoyan

İtiraf 

Andaç Bertuğ Şimşek

Küçük Hiçler 

İpek Karan

E-duygu 

İpek Karan

O2net 

Abdelrahman Abdulfattah


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