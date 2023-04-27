18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin kataloğu yayımlandı

18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin kataloğu yayımlandı. On yedi yılı geride bırakan ve geçtiğimiz yıl hibrit olarak gerçekleştirilen İşçi Filmleri Festivali, seyircileriyle yeniden buluşmak için hazırlıklarına devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:31
18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin kataloğu yayımlandı
Abone Ol google-news

İşçi Filmleri Festivali, seyircileriyle 18. kez buluşmak için hazırlıklarına devam ediyor. 1-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında aynı anda İzmir, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek olan festivalin, bu yıl da hibrit olması kararlaştırıldı. İşçi, emek temalı filmler öncelikli olmak üzere, toplumsal cinsiyet, kent-çevre mücadelesi veya insan hakları odaklı, kısa ve uzun metraj kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerindeki yapımlara ulaşıp Türkiye’deki seyirci ile buluşturan İşçi Filmleri Festivali, bu yıl da programına eklediği filmleri Türkiye’nin birçok noktasına ücretsiz taşımayı hedefliyor. Hem sinema salonlarında hem de çevrimiçi olarak seyirciyle buluşması hedeflenen festivalin film kataloğu yayımlandı.

SEÇKİDE YER ALAN FİLMLERDEN OLUŞAN KATALOG YAYIMLANDI

Katologda yerli ve yabancı 94 film yer alıyor. 

8 Mart 2020: Bir Günce 

Aforoz 

Aga 

All-In 

Arayış 

Arkadaşloch-Nobody’s Problem 

Aşağıdan Yukarıya 

Kadrajın Dışı Yok 

Yan Yana 

Gündem

Hasan’ı Beklerken 

Gözün Üstümde 

İsimsiz 

Atlas 

Tanık 

Gözüm Üzerinde 

Domuz 

Merkez 

Aşk, Mark ve Ölüm 

Avenâl 

Bahçeler Put Kesildi 

Beyaz Motosiklet, Devrimin Beyaz Küheylanı 

Beyond History Education 

Bir Kar Tanesinin Ömrü 

Boncuk İşi 

Boşlukta 

Can Yelekleri Koltukların Altında Değildir 

Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada 

Cihana Çope 

Ciudad En Rojo 

Koltan Ateşi: İnsanları Birbirine Bağlamak 

Dar Ayakkabıyla Yaşamak 

Dengê Kilîtan 

Devinim 

Dinamo Mesken 

Dizi Yazmayı Çok Sevdim 

Don Don Kurşunu 

Dördüncü Duvar 

El Renacer Del Carare

Elimi Bırakma 

Ercan & Aysun 

Fatma’dan Sonra 40 Yıl 

Fraktal: Para Adam 

Godard Etkisi 

Mezarlık 

Haberin Ötesinde 

Herkes Toprağa Gömülür, Ben Suya

Herkesin Yapabileceği Bir Şey 

Her Şey Yolunda 

Huzur Çiftliği 

İkizköy 

İşçilerin Haziranı 

Karanfil Meydanı 

Karıncanın Ayak İzleri 

Kefsan 

Kızgın Topraklar 

Kimse Gitmezdi 

Lacivert Gece

Lagerhaus G 

Larva 

Las Mujeres Invisibles 

Living Wage 

Melancholic Breasts 

Metamazon

Moloz’da Çekiç Sesleri 

Mükemmel Vurgun 

Mothertruckers 

Navnîşan

Ofis Dışı

Ötekilerin Dayanışması 

Söyleyecek Çok Şey Var: Mary Perry Stone’un Radikal Duvar Resimleri 

Posta 

Reims'a Dönüş: Fragmanlar 

Yapacak Bir Şey Yok 

See Us Come Together

Şefik 

Şehir Bahçeleri 

Temassız 

Şeytanın Avokadosu 

Kopuş 

Öteki Yarı 

Turna Misali

Sokak Lambası

Ümitli Karanlık Yolculuk 

Vakti Gelince 

When We Fight 

Yaban 

Yada Yağmurları 

Yalvarırım Beni Beğen 

Yaramaz Çocuklar 

Yellow Line 

Yirmi Bir

Zeytinliğin Ardı


Film Festivali Uluslararası İşçi Filmleri Festivali FESTival

İlgili Haberler

Akbank Kısa Film Festivali’nden yeni gelişmeler

Akbank Kısa Film Festivali’nden yeni gelişmeler
Nuri Bilge Ceylan bir kez daha Cannes Film Festivali'nde!

Nuri Bilge Ceylan bir kez daha Cannes Film Festivali'nde!
2. Uluslararası Tayf Kısa Film Festivali başlıyor

2. Uluslararası Tayf Kısa Film Festivali başlıyor

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler