18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin kataloğu yayımlandı

Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:31

Güncelleme: 27.04.2023 - 16:31

İşçi Filmleri Festivali, seyircileriyle 18. kez buluşmak için hazırlıklarına devam ediyor. 1-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında aynı anda İzmir, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek olan festivalin, bu yıl da hibrit olması kararlaştırıldı. İşçi, emek temalı filmler öncelikli olmak üzere, toplumsal cinsiyet, kent-çevre mücadelesi veya insan hakları odaklı, kısa ve uzun metraj kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerindeki yapımlara ulaşıp Türkiye’deki seyirci ile buluşturan İşçi Filmleri Festivali, bu yıl da programına eklediği filmleri Türkiye’nin birçok noktasına ücretsiz taşımayı hedefliyor. Hem sinema salonlarında hem de çevrimiçi olarak seyirciyle buluşması hedeflenen festivalin film kataloğu yayımlandı.

SEÇKİDE YER ALAN FİLMLERDEN OLUŞAN KATALOG YAYIMLANDI

Katologda yerli ve yabancı 94 film yer alıyor.

8 Mart 2020: Bir Günce

Aforoz

Aga

All-In

Arayış

Arkadaşloch-Nobody’s Problem

Aşağıdan Yukarıya

Kadrajın Dışı Yok

Yan Yana

Gündem

Hasan’ı Beklerken

Gözün Üstümde

İsimsiz

Atlas

Tanık

Gözüm Üzerinde

Domuz

Merkez

Aşk, Mark ve Ölüm

Avenâl

Bahçeler Put Kesildi

Beyaz Motosiklet, Devrimin Beyaz Küheylanı

Beyond History Education

Bir Kar Tanesinin Ömrü

Boncuk İşi

Boşlukta

Can Yelekleri Koltukların Altında Değildir

Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada

Cihana Çope

Ciudad En Rojo

Koltan Ateşi: İnsanları Birbirine Bağlamak

Dar Ayakkabıyla Yaşamak

Dengê Kilîtan

Devinim

Dinamo Mesken

Dizi Yazmayı Çok Sevdim

Don Don Kurşunu

Dördüncü Duvar

El Renacer Del Carare

Elimi Bırakma

Ercan & Aysun

Fatma’dan Sonra 40 Yıl

Fraktal: Para Adam

Godard Etkisi

Mezarlık

Haberin Ötesinde

Herkes Toprağa Gömülür, Ben Suya

Herkesin Yapabileceği Bir Şey

Her Şey Yolunda

Huzur Çiftliği

İkizköy

İşçilerin Haziranı

Karanfil Meydanı

Karıncanın Ayak İzleri

Kefsan

Kızgın Topraklar

Kimse Gitmezdi

Lacivert Gece

Lagerhaus G

Larva

Las Mujeres Invisibles

Living Wage

Melancholic Breasts

Metamazon

Moloz’da Çekiç Sesleri

Mükemmel Vurgun

Mothertruckers

Navnîşan

Ofis Dışı

Ötekilerin Dayanışması

Söyleyecek Çok Şey Var: Mary Perry Stone’un Radikal Duvar Resimleri

Posta

Reims'a Dönüş: Fragmanlar

Yapacak Bir Şey Yok

See Us Come Together

Şefik

Şehir Bahçeleri

Temassız

Şeytanın Avokadosu

Kopuş

Öteki Yarı

Turna Misali

Sokak Lambası

Ümitli Karanlık Yolculuk

Vakti Gelince

When We Fight

Yaban

Yada Yağmurları

Yalvarırım Beni Beğen

Yaramaz Çocuklar

Yellow Line

Yirmi Bir

Zeytinliğin Ardı