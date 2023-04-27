18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin kataloğu yayımlandı
18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin kataloğu yayımlandı. On yedi yılı geride bırakan ve geçtiğimiz yıl hibrit olarak gerçekleştirilen İşçi Filmleri Festivali, seyircileriyle yeniden buluşmak için hazırlıklarına devam ediyor.
İşçi Filmleri Festivali, seyircileriyle 18. kez buluşmak için hazırlıklarına devam ediyor. 1-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında aynı anda İzmir, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek olan festivalin, bu yıl da hibrit olması kararlaştırıldı. İşçi, emek temalı filmler öncelikli olmak üzere, toplumsal cinsiyet, kent-çevre mücadelesi veya insan hakları odaklı, kısa ve uzun metraj kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerindeki yapımlara ulaşıp Türkiye’deki seyirci ile buluşturan İşçi Filmleri Festivali, bu yıl da programına eklediği filmleri Türkiye’nin birçok noktasına ücretsiz taşımayı hedefliyor. Hem sinema salonlarında hem de çevrimiçi olarak seyirciyle buluşması hedeflenen festivalin film kataloğu yayımlandı.
SEÇKİDE YER ALAN FİLMLERDEN OLUŞAN KATALOG YAYIMLANDI
Katologda yerli ve yabancı 94 film yer alıyor.
8 Mart 2020: Bir Günce
Aforoz
Aga
All-In
Arayış
Arkadaşloch-Nobody’s Problem
Aşağıdan Yukarıya
Kadrajın Dışı Yok
Yan Yana
Gündem
Hasan’ı Beklerken
Gözün Üstümde
İsimsiz
Atlas
Tanık
Gözüm Üzerinde
Domuz
Merkez
Aşk, Mark ve Ölüm
Avenâl
Bahçeler Put Kesildi
Beyaz Motosiklet, Devrimin Beyaz Küheylanı
Beyond History Education
Bir Kar Tanesinin Ömrü
Boncuk İşi
Boşlukta
Can Yelekleri Koltukların Altında Değildir
Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada
Cihana Çope
Ciudad En Rojo
Koltan Ateşi: İnsanları Birbirine Bağlamak
Dar Ayakkabıyla Yaşamak
Dengê Kilîtan
Devinim
Dinamo Mesken
Dizi Yazmayı Çok Sevdim
Don Don Kurşunu
Dördüncü Duvar
El Renacer Del Carare
Elimi Bırakma
Ercan & Aysun
Fatma’dan Sonra 40 Yıl
Fraktal: Para Adam
Godard Etkisi
Mezarlık
Haberin Ötesinde
Herkes Toprağa Gömülür, Ben Suya
Herkesin Yapabileceği Bir Şey
Her Şey Yolunda
Huzur Çiftliği
İkizköy
İşçilerin Haziranı
Karanfil Meydanı
Karıncanın Ayak İzleri
Kefsan
Kızgın Topraklar
Kimse Gitmezdi
Lacivert Gece
Lagerhaus G
Larva
Las Mujeres Invisibles
Living Wage
Melancholic Breasts
Metamazon
Moloz’da Çekiç Sesleri
Mükemmel Vurgun
Mothertruckers
Navnîşan
Ofis Dışı
Ötekilerin Dayanışması
Söyleyecek Çok Şey Var: Mary Perry Stone’un Radikal Duvar Resimleri
Posta
Reims'a Dönüş: Fragmanlar
Yapacak Bir Şey Yok
See Us Come Together
Şefik
Şehir Bahçeleri
Temassız
Şeytanın Avokadosu
Kopuş
Öteki Yarı
Turna Misali
Sokak Lambası
Ümitli Karanlık Yolculuk
Vakti Gelince
When We Fight
Yaban
Yada Yağmurları
Yalvarırım Beni Beğen
Yaramaz Çocuklar
Yellow Line
Yirmi Bir
Zeytinliğin Ardı
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