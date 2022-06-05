20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 11 Haziran’da sona erecek

05 Haziran 2022 Pazar, 03:40

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali; 2 Haziran 2022 Perşembe akşamı, Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Konser Salonu’nda “Batı’dan Doğu’ya Müzik Yolculuğu” başlıklı konserde, Keman Sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ile Çinli piyanist Jiao Li’yi sanatseverlerle buluşturdu. 11 Haziran’daki “Two Turkish Tenors” konseriyle sona erecek festivalin bu özel etkinliğine de müzikseverlerin gösterdiği ilgi dikkat çekiciydi.

16 yılı aşkın süre, önce aynı sahneye aynı koltuktan bakıp, ardından aynı kuliste, 10’lu yaşlarının ortasındaki Mersinli genç kemancı Yorgun, hocası Lili Çumburidze’nin gözlerinin içine bakarak tebrikleri kabul etmişti. Kendine özgü ve kendi toprağıyla yetişmesi için Çumburidze’nin özenle yaklaştığı ve Viyana’daki yükseköğrenimini de başarıyla tamamlayan Hasan Gökçe Yorgun, Jiao Li ile birlikte salgın sonrası ilk konserini vermiş oldu. İlk bölümde Bartok, Porumbescu, Skoryk, Glière ile Transilvanya merkezli Macaristan-Romanya coğrafyasında; ikinci bölümde Amirov, Yarullin, Sha, Wajiddin, Zhao&Sun ve Chen ile Asya kıtasında Azerbaycan’dan Doğu’ya doğru uzun soluklu bu müzikli yolculuk, kimi zaman salonun artan sıcaklığına karşın zorlasa da, sekteye uğramadan başarıyla yapıldı.

Üç yıl önce hayatını birleştirdiği başarılı piyanist Li ile, salgın sürecinin hemen başında Çin’de mahsur kalan ve hayli zor günler geçiren, ancak kargo uçağıyla tahliye edilebilen 40 Türk vatandaşından ikisi olarak yurda dönebilen sanatçılar, kapanma dönemini ise çalışarak iyi değerlendirmiş.

İkili, aslında seçtikleri bu programla, ayrı önemde bir kültürel açkıya da imza atıyor. Sundukları ilgi çekici repertuar, Habsburg Hanedanı sonrası şekillenen Orta ve nispeten Doğu Avrupa coğrafyasının ezgilerini aktaran bestecilerden Çin, Tacik ve Uygur bestecilere kadar tanışmadığımız Asya bestecilerine uzanıyor. Bazen bize yakın, bazen farklı ama çok sıcak karşılaşmalara vesile oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere (piyanosu olan tüm salonlarda ve anlatımlı olarak) sergilemelerini arzu ettiğimiz Yorgun ve Li; yalnız hayatlarını değil, hoşgörü ve sevgiyle kültürlerini de birleştirerek müziğe ses veriyor. Sahneden, işine özen gösteren bir anlayışla keyifli bir müzik yansıyor, dinleyicisini besliyor ve rahat ettiriyor.

Erdoğan Şanal’ın genel sanat yönetmeni olduğu ve “Müzik Birleştirir” temasıyla hayat bulan (ve 4 Haziran’da Melek Mosso’nun da konser verdiği) 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali; 7 Haziran’da Lina Nasif anısına Hollandalı usta müzik topluluğu Utrecht String Quartet, 8 Haziran’da Ceylan Ertem ve 11 Haziran’da Two Turkish Tenors etkinlikleriyle devam ediyor. Selma Yağcı’nın başkanı olduğu Sanat Etkinlikleri Derneği çatısı altında düzenlenen ve EFA Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan festival, tam anlamıyla “Mersinli kültür-sanat değerbilirlerinin emeğiyle” gerçekleşiyor.

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