2000'lerin sevilen sit-com'u geri dönüyor...

Yayınlanma: 08.12.2024 - 13:44

Güncelleme: 08.12.2024 - 13:44

Uzun süredir gündemde olan Scrubs'ın yeniden çevrimi için yeşil ışık geldi. Proje ABC'de resmi olarak geliştirilmeye başlandı.

Bill Lawrence'ın da katılımıyla 20th TV, Scrubs'ın orijinal kadrosunu güvence altına almak için harekete geçti. John "J.D."yi canlandıran yıldız Zach Braff Dorian, Sarah Chalke (Elliot Reid), Donald Faison (Christopher Turk) ve John C. McGinley (Perry Cox) yer alıyor. Tıbbi komediden final sezonu öncesinde ayrılan orijinal oyuncu Judy Reyes'le ilgili soru işaretleri vardı.

Lawrence ekim ayında Deadline'a "Kamera arkasındaki yaratıcı ekibin büyük bir kısmı ve kamera önündeki ekibin büyük bir kısmı çok ilgili ve heyecanlı" diyerek Scrubs'ın devamı için yaratıcı işbirlikçilerinden bazılarını geri getireceğini belirtti.

Yapımcılığını ABC Studios'un üstlendiği ve kısa bir süre önce ABC Signature'ın 20th Television bünyesine katılmasıyla birlikte, Scrubs yedi sezon boyunca NBC'de ve ardından iki sezon daha ABC'de yayınlanmıştı. Dizi, tıp stajyerleri J.D. (Braff), Elliot (Chalke) ve Turk'ün (Faison) yanı sıra Sacred Heart Hastanesi'ndeki diğer personeli takip ediyordu.