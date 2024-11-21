Romantik komedi severlere özel: 39 Derecede Aşk geliyor

Yayınlanma: 21.11.2024 - 16:12

Güncelleme: 21.11.2024 - 16:12

Prime Video, romantik komedi türündeki yeni yerli orijinal filmi 39 Derecede Aşkın fragmanını yayınladı. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç’ın paylaştığı film, İstanbul’un yoğun temposunda yaşayan Kumru ile İzmir’in sakinliğine alışmış Fatih’in yollarının beklenmedik şekilde kesişmesini konu alıyor.







Tunç Şahin’in yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu Uygar Şirin’e ait. Yapımcılığını Bir Film’in üstlendiği bu romantik komedinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç’ın yanı sıra Cem Davran, Pelinsu Pir, Zeynep Oymak, Ulaşcan Kutlu, Gafur Uzuner, Özlem Dinsel ve Fatih Al gibi deneyimli isimler yer alıyor. 39 Derecede Aşk, 6 Aralık’ta Prime Video üyelerine özel olarak izleyicilerle buluşacak.

FİLMİN KONUSU

Kumru, kariyerinde başarıya ulaşmış, hırslı bir avukat olarak İstanbul’un hızlı temposuna alışmıştır. Fatih ise İzmir’de huzurlu bir yaşam sürmektedir. Kumru’nun üstlendiği yüksek profilli bir boşanma davası nedeniyle yolu yeniden İzmir’e düşer ve Fatih ile tanışır.







Davaya çözüm arayışları sırasında ikili, bir dizi eğlenceli ve karmaşık maceranın içine sürüklenir. Aldatan bir eşe karşı delil toplamak, davayı çözmek, Kumru’nun sıra dışı annesini ziyaret etmek, Fatih’in müzisyen arkadaşını konsere yetiştirmek ve gün sonuna kadar bir düğüne katılmak gibi hedeflerle dolu sadece sekiz saatleri vardır. Ancak bu süreçte hayatları hiç beklemedikleri şekilde değişir.

39 Derecede Aşk, izleyicilere aşk, macera ve komedinin iç içe geçtiği keyifli bir hikâye sunmayı vaat ediyor.



