2021 yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü kazananlar belli oldu
2021 yılı Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü bu yıl makale dalında Doç.Dr.Ümit Akagündüz ve Doç.Dr.Cengiz Aydın kazandı.
Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf
Kansu'nun torunları tarafından verilen ödülün Dr. Niyazi Altunya, Prof.Dr.
Erdoğan Başar, Prof.Dr. Mustafa Ergun, Prof.Dr. Sedat Sever ve aile adına Metin
Atuf Kansu'dan oluşan seçici kurulu; belirli bir yapıt üzerinde gerekli oy
çoğunluğunu sağlayamadığı için bu yıl doktora tezi ve kitap dallarında ödül
vermedi.
Kurul bu yıl, makale alanındaki ödülün ise; Doç.Dr.Ümit Akagündüz’ün "II.Meşrutiyet
Yıllarında Köylü Eğitimi Üzerine Düşünceler" ile Doç.Dr.Cengiz Aydın’ın
"Atatürk Döneminde Türk Uzmanların Yabancı Ülkelerin Eğitim Sistemleri
Hakkında Hazırladıkları Raporlar" başlıklı makalelerine verilmesine oy
çokluğu ile karar verdi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Pfizer/BioNTech aşısı olanlara dikkat
- Rusya duyurdu: Tüm engeller kaldırıldı
- Erbaş hakkında görevden alınma talebi
- En riskli deprem bölgesi neresi?
- 'Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olun'
- Ankara'da öğretmenlere polis engeli
- Google yöneticisinden 'korkutan' yapay zeka iddiası
- Danıştay, ihaleyi ikinci kez iptal etti!
- Meral Akşener’den “Osmangazi Köprüsü” paylaşımı
- İngiltere Sağlık Bakanı'ndan sert aşı açıklaması