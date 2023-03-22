2023 Gülten Akın Şiir Ödülü Fırat Baytak'ın

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 12:37

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 12:37

Hollanda'da bulunan Balad Şiir Vakfı tarafından şair Gülten Akın adına düzenlenen şiir ödülünün ilki Fırat Baytak'a verildi.

Başkanlığını Hüseyin Ferhad'ın yaptığı, Elif Sofya, Gonca Özmen, Emel İrtem, Duygu Kankaytsın ve Balad Şiir Vakfı adına Haydar Eroğlu'ndan oluşan jüri; Fırat Baytak'ın 'Göç, Yol ve Taş' adlı dosyasını, ödüle layık gördü. Baytak'a ödül plaketi ve 5000 TL'lik ödül telifi, Şair Hülya Deniz Ünal koordinatörlüğünde ağustos ayında yapılacak Yozgat Bahadın Kültür Şenliği’nde verilecek. Ayrıca Fırat Baytak'ın 'Göç, Yol ve Taş' adlı dosyası Pikaresk Yayınları tarafından yayımlanacak.

"FARKLI BİÇİMSEL ARANIŞLARI VE ETKİLEYİCİ BULUŞLARI ÖNE ÇIKIYOR"

Ödül jüri kurulu, "Eser bütünlüğü içinde kurulan atmosfer, söyleyiş biçimiyle paralellik taşıyor ve aksamıyor. Şaşırtıcı zihinsel ve dilsel sıçrayışları var. Çarpıcı bağdaştırma, imge ve buluşları, geleneğe yaptığı atıflar, yenilikçi bakışı, yer yer humordan ve ironiden beslenmesi, bütünselliğe varma gayreti, farklı biçimsel aranışları ve etkileyici buluşları öne çıkıyor. Tüm bunlar göz önüne alınarak, Fırat Baytak'ın 'Göç, Yol ve Taş' dosyası ödüle değer görülmüştür" ifadelerini kullandı.

FIRAT BAYTAK KİMDİR?

Fırat Baytak 1996'da Batman'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım Bölümünden mezun oldu. Halen Batman'da yaşıyor.