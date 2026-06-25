2025-2026 Tiyatro Sezonu XXVI. Direklerarası Seyircileri Ödülleri sahiplerini buldu. Tiyatrosever izleyicilerden oluşan halk jürisinin değerlendirmeleri İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirler olarak dört grupta açıklandı.

Ankara’da sahneye konan yapımlar arasında ödüle değer görülen oyun, oyuncu ve ekiplerin ödülleri, 17 Haziran 2026 tarihinde Kinesis Stage & Art Space’de gerçekleştirilen törende ödül sahiplerine takdim edildi. Ankara ödül töreni, “Direklerarasi Seyirci Platformuna Değer Katan Özel Ödüller” kapsamında, tiyatro kuramı kitabı ve tiyatro oyunu çevirmenlerine Çalışlar Ailesi’nin kendi değerlendirmeleri sonucu, kişi, oyuncu ya da topluluklara verilen “Aziz Çalışlar Özel Ödülü”nün takdimi ile başladı.

Törenin devamında sırasıyla aşağıdaki ödüller takdim edildi:

Yeni Mekan: Kinesis Stage&Art Space

Umut Veren Yeni Tiyatro: Studyo Hara, Hizmetçiler

Umut Veren Genç Oyuncu: Elif Gezen, Übü, Yakın Tiyatro

Yardımcı Erkek Oyuncu: Volkan Çendik, Ve Kazanan, Kulis Sanat Tiyatrosu

Yardımcı Kadın Oyuncu: Sena Büyükboz, Bana Bir Torpil Lazım, Tiyatro Actor Studio

Komedi Erkek Oyuncu: Erdem Ulusal, Buluşma, Tiyatro Ankara Yeni Meydan Sahnesi

Kadın Oyuncu: Zeynep Özkan, Hıdrellez, Tiyatro Bulmaca

Kadın Oyuncu: Rukiye Rabia Kaya, Satıcının Ölümü, Etimesgut Kent Tiyatrosu

Kostüm Tasarımı: Yıldız Venedik, Sıcacık Bir Cehennem Hikayesi, Stage Stars Production

Koreografi: Onur Dilek, Tümülüs, Zamban Perform

Müzikal/Müzikli Oyun: Kuşkondu Müzikali, Etimesgut Kent Tiyatrosu

Komedi Oyun: Varildeki Adam, Hayali Kumpanya

Oyun Yazarı: Serdar Sönmez, Bana Normal, TuKaKa Sanat

Prodüksiyon: Ve Kazanan, Yönetmeni: İlham Yazar, Kulis Sanat Tiyatrosu

İstanbul’da sahneye konan yapımların ödülleri 6 Nisan 2026 tarihinde Gönül Ülkü & Gazanfer Özcan Sahnesi’nde verildi. İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerin ödülleri, “@direklerarasi_seyircileri” hesabından görülebilir.