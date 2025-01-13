2025 “Attilâ İlhan Kültür Sanat Yılı” ilan edildi

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:38

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:38

Yaşamının bir bölümünü Karşıyaka’da geçiren usta şair, düşünür, eleştirmen, gazeteci ve yazar Attilâ İlhan, 100. doğum yılında pek çok özel etkinlik ile anılacak. Karşıyaka Belediyesi, bu kapsamda 2025’i “Attilâ İlhan Kültür Sanat Yılı” ilan etti.

100. YILA ÖZEL SEMPOZYUM

Ayrıca Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı’nın katkılarıyla 21 Mart’ta geniş katılımlı bir şiir buluşması düzenleyecek. Vakıf tarafından Haziran ayında usta şairin 100. doğum yılı anısına üç büyükşehirde yapılacak sempozyumların İzmir ayağı, Karşıyaka’da gerçekleştirilecek. Yolu Karşıyaka’dan geçen sanatçılar konulu sergide de Attilâ İlhan için özel bir köşe hazırlanacak. Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), Attilâ İlhan’ın eserlerinden senfonik bir konser verecek. Yıl boyunca daha pek çok kültür ve sanat etkinliği düzenlenmesi planlanıyor.

“İYİ Kİ DOĞDUN ATTİLÂ İLHAN”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Attilâ İlhan; Türkiye’nin aydınlanma mücadelesine katkı sunmuş, edebiyat, düşünce ve sanat dünyamıza silinmez izler bırakmış çok büyük bir değerdir. Karşıyakamızın da gurur kaynağıdır. Büstüyle, rölyefiyle, adını taşıyan sokağıyla hep bizimle olan Attilâ İlhan, en önemlisi de eserleri ve düşünceleriyle aramızda yaşamaya devam ediyor. 15 Haziran 1925 tarihinde dünyaya gelen büyük ustamızı, O’na ve Karşıyaka’ya yakışır şekilde anmak için 2025’i “Attilâ İlhan Kültür Sanat Yılı” olarak kabul ettik. Sevgi, saygı ve vefamızı göstermek, sanat mirasını çocuklarımıza aktarmak için yıl boyunca pek çok özel etkinlik düzenleyeceğiz. Bir kez daha ‘İyi ki doğdun Attilâ İlhan’ diyeceğiz. Büyük değerimizin anısını en güzel şekilde yaşatacağımız etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.