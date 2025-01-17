2025 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı
İngiliz film akademisi BAFTA’nın bu yılki adayları belli oldu. Ödül töreni 16 Şubat'ta düzenlenecek.
İngiltere'nin en prestijli ve uluslararası ödül sezonunun önemli bir parçası olan BAFTA’nın bu yılki adayları belli oldu. Ödül töreni 16 Şubat'ta Londra'daki Royal Festival Hall'da David Tennant'ın sunuculuğuyla gerçekleştirilecek.
BAFTA Film Ödülleri adayları bu yılki ödül sezonunun her zamankinden daha öngörülemez olduğu yorumlarına neden olan bir aday listesiyle açıklandı. "Conclave" ve "Emilia Pérez" filmleri, bu yıl en çok adaylık elde eden yapımlar oldu. Başrolünde Ralph Fiennes'in yer aldığı dram filmi Conclave başı çekerken, onu Emilia Pérez ve The Brutalist izliyor.
Bafta oyunculuk kategorilerinde favoriler arasında başrol kadın oyuncu adayları Cynthia Erivo ve Demi Moore, başrol erkek oyuncu adayları ise Adrien Brody ve Timothee Chalamet yer alıyor.
12 adaylıkla Conclave, 11 adaylıkla Emilia Perez, 9 adaylıkla Brutalist, 7 adaylıkla Anora, 6 adaylıkla A Complete Unknown (Tam Bir Bilinmeyen), 5 adaylıkla Nosferatu ve The Substance (Cevher) filmleri Bafta adaylıklarında öne çıkıyor.
BAFTA FİLM ÖDÜLLERİ 2025 ADAYLIKLARI:
EN İYİ FİLM
Conclave Emilia Pérez
- Anora
- The Brutalist
- A Complete Unknown (Tam Bir Bilinmeyen)
- Conclave (Konsey)
- Emilia Pérez
EN İYİ KADIN OYUNCU
Demi Moore - The Substance Demi Moore - The Substance Cynthia Erivo - Wicked
- Cynthia Erivo - Wicked (Kötü)
- Karla Sofia Gascón - Emilia Pérez
- Marianne Jean-Baptiste - Hard Truths (Sert Gerçekler)
- Mikey Madison - Anora
- Demi Moore - The Substance (Cevher)
- Saoirse Ronan - The Outrun (Koşu)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Adrien Brody - The Brutalist Timothée Chalamet - A Complete Unknown
- Adrien Brody - Brutalist
- Timothée Chalamet - A Complete Unknown (Tam Bir Bilinmeyen)
- Colman Domingo - Sing Sing (Şarkı Söyle Şarkı Söyle)
- Ralph Fiennes - Conclave (Konsey)
- Hugh Grant - Heretic (Sapkın)
- Sebastian Stan - The Apprentice (Çırak)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Selena Gomez - Emilia Pérez Felicity Jones - The Brutalist
- Selena Gomez - Emilia Pérez
- Ariana Grande - Wicked (Kötü)
- Felicity Jones - The Brutalist
- Jamie Lee Curtis - The Last Showgirl (Son Şov Kızı)
- Isabella Rossellini - Conclave (Konsey)
- Zoe Saldaña - Emilia Pérez
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Yura Borisov- Anora Keiran Culkin- Gerçek Bir Acı
- Yura Borisov - Anora
- Kieran Culkin - Gerçek Bir Acı
- Clarence Maclin - Şarkı Söyle Şarkı Söyle
- Edward Norton - A Complete Unknown (Tamamen Bilinmeyen)
- Guy Pearce - The Brutalist
- Jeremy Strong - The Apprentice (Çırak)
BELGESEL
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ANİMASYON FİLMİ
- Akış
- İçeriden Dışarıya 2
- Wallace ve Gromit: İntikam En Kötüsü
- Vahşi Robot
ÇOCUK VE AİLE FİLMİ
- Akış
- Kensuke'nin Krallığı
- Wallace ve Gromit: İntikam En Kötüsü
- Vahşi Robot
ORİNAL SENARYO
- Anora
- Brutalist
- Diz kapağı
- Gerçek Bir Acı
- The Substance (Cevher)
UYARLAMA SENARYO
- A Complete Unknown (Tam Bir Bilinmeyen)
- Conclave
- Emilia Perez
- Nikel Çocuklar
- Şarkı Söyle Şarkı Söyle
BAFTA YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ (Halk oylamasıyla)
- Marisa Abela
- Jharrel Jerome
- David Jonsson
- Mikey Madison
- Nabhaan Rizwan
ORİJİNAL MÜZİK
- Brutalist - Daniel Blumberg
- Conclave (Konsey) - Volker Bertelmann
- Emilia Pérez - Camille, Clément Ducol
- Nosferatu - Robin Carolan
- Vahşi Robot - Kris Bowers
SİNEMATOGRAFİ
- Brutalist
- Conclave
- Dune: Bölüm İki
- Emilia Perez
- Nosferatu
KOSTÜM TASARIM
- Yıldırım saldırısı
- A Complete Unknown (Tam Bir Bilinmeyen)
- Conclave
- Nosferatu
- Kötü
ÖZEL GÖRSEL EFEKTLER
- Daha İyi Adam
- Dune: Bölüm İki
- Gladyatör II
- Maymunlar Cehennemi Krallığı
- Wicked
İNGİLİZ KISA ANİMASYONU
- Elveda
- Mog'un Noel'i
- Harikalara Doğru Gezin
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