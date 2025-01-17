2025 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı

Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:48

Güncelleme: 17.01.2025 - 12:02

İngiltere'nin en prestijli ve uluslararası ödül sezonunun önemli bir parçası olan BAFTA’nın bu yılki adayları belli oldu. Ödül töreni 16 Şubat'ta Londra'daki Royal Festival Hall'da David Tennant'ın sunuculuğuyla gerçekleştirilecek.



BAFTA Film Ödülleri adayları bu yılki ödül sezonunun her zamankinden daha öngörülemez olduğu yorumlarına neden olan bir aday listesiyle açıklandı. "Conclave" ve "Emilia Pérez" filmleri, bu yıl en çok adaylık elde eden yapımlar oldu. Başrolünde Ralph Fiennes'in yer aldığı dram filmi Conclave başı çekerken, onu Emilia Pérez ve The Brutalist izliyor.

Bafta oyunculuk kategorilerinde favoriler arasında başrol kadın oyuncu adayları Cynthia Erivo ve Demi Moore, başrol erkek oyuncu adayları ise Adrien Brody ve Timothee Chalamet yer alıyor.

12 adaylıkla Conclave, 11 adaylıkla Emilia Perez, 9 adaylıkla Brutalist, 7 adaylıkla Anora, 6 adaylıkla A Complete Unknown (Tam Bir Bilinmeyen), 5 adaylıkla Nosferatu ve The Substance (Cevher) filmleri Bafta adaylıklarında öne çıkıyor.

BAFTA FİLM ÖDÜLLERİ 2025 ADAYLIKLARI:

EN İYİ FİLM

Conclave Emilia Pérez

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown (Tam Bir Bilinmeyen)

Conclave (Konsey)

Emilia Pérez

EN İYİ KADIN OYUNCU

Demi Moore - The Substance Demi Moore - The Substance Cynthia Erivo - Wicked

Cynthia Erivo - Wicked (Kötü)

Karla Sofia Gascón - Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste - Hard Truths (Sert Gerçekler)

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance (Cevher)

Saoirse Ronan - The Outrun (Koşu)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adrien Brody - The Brutalist Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Adrien Brody - Brutalist

Timothée Chalamet - A Complete Unknown (Tam Bir Bilinmeyen)

Colman Domingo - Sing Sing (Şarkı Söyle Şarkı Söyle)

Ralph Fiennes - Conclave (Konsey)

Hugh Grant - Heretic (Sapkın)

Sebastian Stan - The Apprentice (Çırak)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Selena Gomez - Emilia Pérez Felicity Jones - The Brutalist

Selena Gomez - Emilia Pérez

Ariana Grande - Wicked (Kötü)

Felicity Jones - The Brutalist

Jamie Lee Curtis - The Last Showgirl (Son Şov Kızı)

Isabella Rossellini - Conclave (Konsey)

Zoe Saldaña - Emilia Pérez

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Yura Borisov- Anora Keiran Culkin- Gerçek Bir Acı

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - Gerçek Bir Acı

Clarence Maclin - Şarkı Söyle Şarkı Söyle

Edward Norton - A Complete Unknown (Tamamen Bilinmeyen)

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice (Çırak)

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Vahşi Robot

ORİNAL SENARYO

Anora

Brutalist

Diz kapağı

Gerçek Bir Acı

The Substance (Cevher)

UYARLAMA SENARYO

A Complete Unknown (Tam Bir Bilinmeyen)

Conclave

Emilia Perez

Nikel Çocuklar

Şarkı Söyle Şarkı Söyle

BAFTA YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ (Halk oylamasıyla)

Marisa Abela

Jharrel Jerome

David Jonsson

Mikey Madison

Nabhaan Rizwan

ORİJİNAL MÜZİK

Brutalist - Daniel Blumberg

Conclave (Konsey) - Volker Bertelmann

Emilia Pérez - Camille, Clément Ducol

Nosferatu - Robin Carolan

Vahşi Robot - Kris Bowers

SİNEMATOGRAFİ

Brutalist

Conclave

Dune: Bölüm İki

Emilia Perez

Nosferatu

KOSTÜM TASARIM

Yıldırım saldırısı

A Complete Unknown (Tam Bir Bilinmeyen)

Conclave

Nosferatu

Kötü

ÖZEL GÖRSEL EFEKTLER

Daha İyi Adam

Dune: Bölüm İki

Gladyatör II

Maymunlar Cehennemi Krallığı

Wicked

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