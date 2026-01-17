2025’in en çok dinlenen türküsü: Bergüzar

Usta sanatçı Sabahat Akkiraz’ın, 2023’te kayıtlarına başlanan “Harabati” albümündeki eserlerden birisi olan “Bergüzar” adlı türkü, 2025 yılının Türkiye’de en çok dinlenen türküsü oldu.

Dijital platformlarda da 100 milyondan fazla dinlenen eser, sosyal medya platformu “TikTok”ta, 589.3 milyon yeniden yaratılan videoda yer alıyor.

‘ORGANİK DİNLENME’

1999 yılından bu yana Akkiraz Müzik ve Favela Records TR bünyesinde albümler üreten yapımcı Hasan Akkiraz, “Bergüzar”ın Fatih ve Ferhat Demirhan kardeşlere ait olduğunu belirterek türkünün eşinin köyünde söylendiğini ve bu sayede dikkatini çektiğini söyledi. Akkiraz, eserin kayıt sürecinde uzun bir versiyonunun hazırlanmasına karar verdiklerini aktararak, “Sonrasında beklemediğimiz ölçekte bir ilgiyle karşılaştık” dedi.

Akkiraz, eserin herhangi bir reklam ya da özel tanıtım çalışması yapılmadan geniş kitlelere ulaştığını vurgulayarak, eserin farklı türlerde yeniden yorumlandığını söyledi. Akkiraz, Sabahat Akkiraz ile daha önce de birçok başarılı çalışmaya imza attıklarını ancak “Bergüzar”ın rakamsal olarak ayrı bir noktaya ulaştığını söyledi.

Dijital platformlarda sahte dinlenme tartışmalarının gündemde olduğunu da vurgulayan Akkiraz, “Bergüzar”ın elde ettiği rakamların tamamen organik olduğunu belirtti ve gelecek adına umut verici olduğunun altını çizdi.