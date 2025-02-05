2025 PEN Duygu Asena Ödülü üç gazeteciye verildi

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, Türkçenin kadın haklarına en duyarlı kalemlerinden, kadın hareketinin öncülerinden yazar Duygu Asena adına düzenlenen PEN Duygu Asena Ödülü’nü bu yıl üç gazeteciye verme kararı aldı.

2025 PEN Duygu Asena Ödülü üç gazeteciye verildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:19

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, Türkçenin kadın haklarına en duyarlı kalemlerinden, kadın hareketinin öncülerinden yazar Duygu Asena adına düzenlenen PEN Duygu Asena Ödülü’nün bu yıl, gazeteciler Özlem Gürses, Nevşin Mengü ve Sedef Kabaş'a verilmesine karar verdi.

'GAZETECİLERİN TEHDİT EDİLMESİ, SİNDİRİLMEYE ÇALIŞILMASI...'

PEN Türkiye'nin yaptığı açıklamada ödül gerekçesi, "Günümüzde sadece Türkiye’de değil, dünyada da basın ve yayın aleminin siyasal ve ekonomik gücün egemenliğine girmesi, halkın haber alma hakkının sınırlanması, baskı altına alınması, yasaklanması…  İktidarın hoşuna gitmeyen haberler nedeniyle gazetecilerin tehdit edilmesi, sindirilmeye çalışılması, soruşturmalar açılması, siyasal erkin buyruğundaki yargı kıskacına alınmaları, cezalandırılmaları, artık bilinen ve alışmamız istenilen gerçekler arasında. 

Geride bıraktığımız 2024 yılı boyunca, mesleklerini, günümüz koşullarında dahi  başarıyla sürdüren, cesaretle, aklıselimle, yılmadan sürdüren üç kadın gazeteciye,  Özlem Gürses, Nevşin Mengü ve Sedef Kabaş’a  Duygu Asena PEN Ödülü’nü  verme  kararı aldık.  Yaşadıkları haksızlıklar karşısında duruşlarıyla da kalbimizi kazandılar. Yalnız değiller. Onların gösterdiği azmi, çabayı, cesareti omuzlamış daha nice kadın ve erkek gazeteciyi  de  onlar aracılığıyla kutluyoruz" olarak açıklandı.

PEN HAKKINDA:
Dünyanın beş kıtasında etkinlik gösteren PEN Merkezleri, amaçlarını edebiyatı yüceltmek, farklı kültürler arasında edebi köprüler kurmak, sınırları kaldırmak olduğu kadar ayni zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünü korumak olarak açıklıyor.


Etiketler: #PEN Duygu Asena Ödülü #Nevşin Mengü #Sedef Kabaş #Özlem Gürses
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