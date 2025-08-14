2025 Zeytinli Rock Festivali ne zaman başlıyor? Zeytinli Rock Festivali nerede yapılacak? 2025 Zeytinli Rock Festivali'nde hangi sanatçılar sahne alacak?

Popüler müzik etkinliklerinden Zeytinli Rock Festivali, bu yıl da müzikseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 2025 Zeytinli Rock Festivali’nin programı belli oldu ve festival, dopdolu sahne performanslarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, 2025 Zeytinli Rock Festivali ne zaman başlıyor? 2025 Zeytinli Rock Festivali'nde hangi sanatçılar sahne alacak?



2025 ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ NEREDE OLACAK?



Zeytinli Rock Festivali, bu yıl İstanbul Milyon Beach Kilyos’ta gerçekleştirilecek. İlk olarak Marmaris’te yapılması planlanan festivalin adresi, organizasyon kararıyla İstanbul olarak değiştirildi. Etkinlik kapsamında, çadırlı katılımcılar için özel kamp alanı da hazırlanacak.



2025 ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ NE ZAMAN?



Zeytinli Rock Festivali, 21-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Milyon Beach Kilyos’ta müzikseverlerle buluşacak.



2025 ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ'NDE HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?



21 Ağustos Perşembe

Manga-Hande Yener

Dedublüman - Gökhan Türkmen

Emre Fel - Ayna

Mavi Gri - Eda Baba

Haybe - Kurkafanda

22 Ağustos Cuma

Duman - Cem Adrian

Redd - Yüksek Sadakat

Feridun Düzağaç - Yeni Türkü

Gökçe - Kıvılcım Ural

Yavuzcan Çetin - Cila

23 Ağustos Cumartesi

Athena - Pinhani

Gazapizm - Umut Kuzey

Sena Şener - Manuş Baba

Yedinci Ev - Can Gox

Arya Aryay - Hipersona

24 Ağustos Pazar

Pentagram - Emre Aydın

Selda Bağcan - Madigal

Ozbi - Ufuk Beydemir

Defa-Vu - TNK

Alkera - Badi Gardi