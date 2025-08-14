2025 Zeytinli Rock Festivali ne zaman başlıyor? Zeytinli Rock Festivali nerede yapılacak? 2025 Zeytinli Rock Festivali'nde hangi sanatçılar sahne alacak?

Popüler müzik etkinliklerinden Zeytinli Rock Festivali, bu yıl da müzikseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 2025 Zeytinli Rock Festivali’nin programı belli oldu ve festival, dopdolu sahne performanslarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, 2025 Zeytinli Rock Festivali ne zaman başlıyor? 2025 Zeytinli Rock Festivali'nde hangi sanatçılar sahne alacak?
2025 ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ NEREDE OLACAK?
Zeytinli Rock Festivali, bu yıl İstanbul Milyon Beach Kilyos’ta gerçekleştirilecek. İlk olarak Marmaris’te yapılması planlanan festivalin adresi, organizasyon kararıyla İstanbul olarak değiştirildi. Etkinlik kapsamında, çadırlı katılımcılar için özel kamp alanı da hazırlanacak.
2025 ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ NE ZAMAN?
Zeytinli Rock Festivali, 21-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Milyon Beach Kilyos’ta müzikseverlerle buluşacak.
2025 ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ'NDE HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?
21 Ağustos Perşembe
Manga-Hande Yener
Dedublüman - Gökhan Türkmen
Emre Fel - Ayna
Mavi Gri - Eda Baba
Haybe - Kurkafanda
22 Ağustos Cuma
Duman - Cem Adrian
Redd - Yüksek Sadakat
Feridun Düzağaç - Yeni Türkü
Gökçe - Kıvılcım Ural
Yavuzcan Çetin - Cila
23 Ağustos Cumartesi
Athena - Pinhani
Gazapizm - Umut Kuzey
Sena Şener - Manuş Baba
Yedinci Ev - Can Gox
Arya Aryay - Hipersona
24 Ağustos Pazar
Pentagram - Emre Aydın
Selda Bağcan - Madigal
Ozbi - Ufuk Beydemir
Defa-Vu - TNK
Alkera - Badi Gardi