2026 Kemal Özer şiir ödülü sahiplerini buldu

Türk edebiyatının toplumcu-gerçekci usta şairlerinden Kemal Özer adına ailesi ve Artshop Yayıncılık tarafından düzenlenen "2026 Kemal Özer Şiir" ödülü sonuçlandı. Kemal Özer Şiir Emek Ödülüne Özgen Seçkin, Türk Edebiyatına verdiği katkı ve emeklerinden dolayı layık görüldü. Yayınlanmış Kitap Dalında Aygül Kılıç Yıldız'ın "Çağ Yanlışıyım" adlı eseri birinci olurken, Dosya Dalında birincilik ödülüne Koray Feyiz'in "Kül Alfabesi" layık görüldü. Seçici Kurul Özel Ödülü de Selami Karabulut'un "Harf Girdabı" adlı dosyasına verildi. Kitap dalında Seçici Kurul Özel Ödülü Volkan Hacıoğlu'nun "Venedik Galerileri" adlı eseri ödüle layık görülürken, Ersin Engin'in "Tin" adlı eserini de Seçici Kurul Övgüye değer buldu. Simge Özer Pınarbaşı, Vedat Akdamar, Ayten Mutlu, Zeynep Aliye Ve İbrahim Tığ'dan oluşan Seçici Kurul, Aygül Kılıç Yıldız'ın "Çağ Yanlışıyım" ile Koray Feyiz'in "Kül Alfabesi" adlı eserini oybirliğiyle ödüle layık gördü. Seçiçi Kurul Başkanı Simge Özer Pınarbaşı, “Sosyal ve tarihî olgulara insancıl duyarlılığı, bu olaylar karşısında takındığı bireysel tavrı açıklıkla ortaya koyarken içeriğin şiir dilini gölgelemesine izin vermemesi ve çağının tanığı bir tutum belirleyerek Kemal Özer şiir yatağından akan bir şiiri günümüze taşıması gerekçesiyle 2026 yılı Kemal Özer Şiir Ödülü, yayınlanmış kitap dalında Aygül Kılıç Yıldız'ın 'Çağ Yanlışıyım' adlı eseri layık görülürken, ödülün Dosya Dalında birincisi ise Koray Feyiz'in 'Kül Alfabesi' adlı dosyasına verilmiştir. Yarışmaya katılan ve ödül kazanan tüm şairlerimizi kutluyorum” açıklamasında bulundu.