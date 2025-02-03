'21. Akbank Kısa Film Festivali'nin onur konuğu yönetmen Zeki Demirkubuz olacak

Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:28

Güncelleme: 03.02.2025 - 17:28

Yönetmen Zeki Demirkubuz, "21. Akbank Kısa Film Festivali"nin onur konuğu olacak.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Oscar ödüllerinde Türkiye'nin "En İyi Uluslararası Film" adayı olarak belirlenen "Hayat" filmine imza atan Demirkubuz, "Deneyimler" başlıklı bölümde de genç sinemacılar ve sinemaseverlerle buluşacak.

"Hayat" filminin de izleyicilere sunulacağı festivalde usta yönetmen, yapıtları, yaratım süreci ve sinemaya bakışı üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

Akbank Sanat'ta ve Kadıköy Sineması'nda düzenlenecek festival bu yıl "Ulusal ve Uluslararası Yarışma", "Forum-Senaryo Yarışması" ve "Genç Bakışlar" olmak üzere üç ana kategoriden oluşuyor.

2 BİN 346 KISA FİLM KATILIYOR

Kısa filmi geniş kitlelerle buluşturmayı, yeni sinemacıları desteklemeyi ve sektöre özgün bakış açısı kazandırmayı hedefleyen festivalin yarışma bölümüne 73 ülkeden 2 bin 346 kısa film ile başvuru yapıldı.

Etkinlikte "Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim" ve "Genç Bakışlar" gibi geniş bir seçkiye yer verildi.

"Belgesel Sinema" bölümüne yönetmen Sahra Mani konuk olacak, "Kısadan Uzuna" bölümünde yönetmen Vuslat Saraçoğlu katılımcılarla buluşacak. Saraçoğlu'nun "Borç" filmi ile "Müslüm Baba'nın Evlatları" da izleyicinin beğenisine sunulacak.

"Dünyadan Kısalar" kategorisinin yarışma jürisinde, yönetmen Min Bhadur Bham, oyuncu Yasemin Kay Allen, yönetmenler Charles Williams ve Sahra Mani, film küratörü ve akademisyen Giulia Iannello ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı yer alıyor.

Senarist ve yönetmen Selim Evci'nin direktörlüğünü üstlendiği festival, 17-27 Mart'ta gerçekleşecek.