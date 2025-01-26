Seyir Derneği tarafından düzenlenen film festivali, 29 Ocak’ta başlayacak: Şölen kışın da sürüyor

Yayınlanma: 26.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.01.2025 - 04:00

Festival, 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında dünyanın önemli festivallerinde prömiyer yapan, ödüller kazanan toplam 19 filmi Ayvalık izleyicisiyle buluşturacak. Gösterimler Fabrika Ayvalık’ta yapılacak.

Her yıl ocak ayıyla birlikte sinemanın ödül sezonuna girilir, Altın Küre Ödülleri’yle öne çıkan filmler ve oyuncular görülür, ardından da Oscar adayları açıklanır. Herkes için olmasa da bazı sinemaseverler için eksikleri tamamlama ya da yeni keşifler yapma olanağı sunar bütün bunlar. Kış Festivali de eylül ayında düzenlenen büyük çaplı festivalin gösterme şansı bulamadığı filmlerin eksiğini tamamlamak için önemli bir fırsat. Ayvalıklıların yoğun isteğiyle hayata geçiyor. Kış Festivali, Seyir Derneği’nin yıl içinde düzenlediği üçüncü etkinlik oldu, diğeri de yazın düzenlenen Açık Hava Film Geceleri...

‘EGE’NİN DEĞİL TÜRKİYE’NİN FESTİVALİ’

Bu kapsamda Seyir Derneği’nin yönetim kurulu başkanı ve Ayvalık Uluslararası Film Festivali Direktörü Azize Tan’la konuştuk. Eylül ayındaki festivalin geçen yıl katılımcı sayısının 10 bini geçtiğini açıklayan Tan, özellikle Ayvalıklıların ve diğer illerden hatta Midilli’den bile izleyici çektiklerini vurgulayarak, “Ege'yi de geçtim. Artık Türkiye'nin festivali olma yoluna gidiyoruz ve insanlar için Ayvalık çok hoş bir destinasyon. ‘Hem film seyrederiz hem iki günü Ayvalık’ta geçiririz’ diyerek gelen bir sürü insan var. Almanya’dan gelirken ‘Açılış filminizin saati kaç, uçak biletimi ona göre alacağım’ diye yazanlar var” diye konuştu.

“Festivalin her sene daha da kalabalıklaşması ve katılımcıların memnuniyeti, doğru yolda olduğumuzun bir kanıtı” diyen Tan, “Festivalde sadece gösterilecek filmleri değil, aynı zamanda katılımcıların fikirlerini, geri bildirimlerini ve önerilerini dikkate alarak ilerliyoruz” ifadelerini kullandı. Tan, “Ancak bazı zorluklar da var. Ayvalık’ta yerleşik bir sinema salonu olmadığı için, farklı mekânları gösterim alanlarına dönüştürmek zorundayız. Bu durum, ses ve görüntü kalitesine özen göstermemizi gerektiriyor. Ayrıca, sandalye gibi basit ama önemli ihtiyaçları karşılamak da lojistik açıdan zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle, her sene, seyirci konforunu artırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Kış Festivali’nin tamamen eylüldeki festivalde gösterilmemiş filmlerden olmasını istediklerini dile getiren Tan, “Ayvalık Uluslararası Film Festivali’ni çok fazla büyütmek yerine Kış Festivali ya da yazın düzenlenen açık hava film geceleri gibi farklı farklı etkinliklerle bölmekte fayda var” diye konuştu.

Tan, festivalin yarıyıl tatiline denk geldiğine de dikkat çekerek, “Kış festivalinin bir diğer güzel tarafı ise okulların tatiline denk gelmesiyle birlikte, çocuklara yönelik etkinliklere ağırlık vermemiz. Bu yıl, ‘Koca Adam’ adlı Hollanda filmini Türkçe dublajlı ve ücretsiz olarak çocuklara sunacağız” dedi.

‘FESTİVALE DAHA FAZLA MADDİ DESTEĞİN ÖNEMİ BÜYÜK’

Tan, Ayvalık’ta halkın ve küçük esnafın desteğinden övgüyle bahsederken bir de sitemde bulunuyor: “Festival, okulların açıldığı ve Ayvalık'ın kalabalığının azalmaya başladığı bir dönemde, adeta bir bayram havası yaratıyor. Otellerin doluluk oranları artıyor, restoranlar dolup taşıyor, şehir canlanıyor. Ancak Ayvalık’ta adı duyulmuş bazı büyük aileler ve holdinglerin festivale destek olmaması üzücü. Daha küçük işletmelerin bize daha fazla destek olması da bizi umutlandırıyor. Ayvalık’ın sadece deniz turizmiyle değil, kültür turizmiyle de gelişmesi gerekiyor. Çünkü inanılmaz bir mimarisi ve mutfağı da var. Biz bunun için festivale kent turu, sergi gibi yan etkinlikler de ekliyoruz. Gelecek yıllarda daha fazla yabancı yönetmen, oyuncu, yapımcı çağırmak istiyoruz. Biz bunları maddi katkılarla yapabiliyoruz. ‘Genç Sinema’ programını biz Kültür için Alan’ın desteğiyle yaptık. İsveç film okulundan öğrenciler buraya geldi. Bizim öğrencilerle birlikte çalıştılar. Beraber bir kısa film çektiler, birlikte eğitimlere katıldılar. Gelecek yıllarda buradan öğrencileri farklı ülkelere göndermek, böyle bir değişim programı yapmak istiyorum. Mesela bizim çocuklar için yaptığımız çok güzel bir ‘Seyir Çocuk Hafta Sonu’ etkinliğimiz var. Oraya bir sponsorumuz olsun çok isterim. Yerel yönetimle ilişkilerimiz giderek gelişiyor, ancak işbirliğimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz. Mesela, festival zamanında Ayvalık’ın tüm sokaklarının ve billboardlarının afişlerle donatılmasını, yerel yönetimin daha fazla destek vermesini arzu ediyoruz.”

‘BÖYLE MUCİZELERE İHTİYAÇ VAR’

Tan, “Herkesi Ayvalık’a bekliyoruz, güzel bir festival deneyimi için” diyerek sözlerini noktalarken geçen yıl festivalde izleyiciyle bir araya gelen yönetmen Reha Erdem’in sözlerini hatırlattı: “Yıllarca dünyanın dört bir köşesinde festivaller görmüş, yaşamış biri olarak Ayvalık Film Fesitvali kadar yarışma yerine konuşmayı, itişme yerine gülüşmeyi, pazarlama yerine sanatsal kültürel zenginliği koyan, filmlere ürün yerine değer muamelesi yapan, gençleri hak ettikleri yer olan en öne koyma gayretiyle çırpınan ve bütün bunları mütevazı bir şıklık, nezaket ve sevgiyle yapan bir festival görmedim. Dünyanın da ülkemizin de böyle mucizelere ihtiyacı var.”

YILIN EN ÇOK ÖDÜL KAZANANLARI

Ayvalık’ta ilki düzenlenecek Kış Festivali’ndeki tüm filmler, Ayvalık’ta ilk kez beyazperdede izleyiciyle buluşacak. Bunlardan Sean Baker’ın yönettiği “Anora” geçen yılın Altın Küre ödüllü filmi. Oscar’da ise en iyi film, yönetmen, kadın ve yardımcı erkek oyuncu olmak üzere toplam altı adaylık kazandı.

Jacques Audiard’ın, Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü’nün yanı sıra dört kadın oyuncusuna birden en iyi kadın oyuncu ödülü getiren filmi “Emilia Pérez” de festival kapsamında gösterilecek. Film Oscar’lara da damga vurarak toplamda 13 adaylık kazandı ve en çok adaylık kazanan film oldu.

Pedro Almodóvar’ın prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan kazanan filmi “Yandaki Oda / The Room Next Door”, Kış Festivali’nde kaçırılmayacak yapımlardan.

Son dönemin en çok konuşulan filmlerinden, Nicole Kidman’ın etkileyici performansıyla Venedik Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandığı “Babygirl”, Kış Festivali ile Ayvalık izleyicisi ile buluşacak.

Pablo Larraín’in Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yapan Angelina Jolie ve Haluk Bilginer’i başrollerde buluşturan son film “Maria” da Ayvalık’ta ilk kez gösterilecek.

Festivalde Türkiye’den dört uzun metraj film izleyiciyle buluşacak. Ümit Ünal’ın yeni filmi “Evcilik”, Murat Fıratoğlu’nun dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan, Türkiye’de ilk kez gösterildiği Adana Altın Koza Film Festivali’nden en iyi film ödülünü kazanan filmi “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, Ceylan Özgün Özçelik’in “On Saniye” ve Erkan Tahhuşoğlu’nun prömiyerini yaptığı Adana Altın Koza Film Festivali’nde Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü ve En İyi Senaryo Ödülü’ne değer görüldüğü filmi “Döngü” Ayvalıklıları bekliyor olacak.

Ön satış süresince biletler 250 TL’den, 29 Ocak’tan itibaren de 275 TL’den satılacak.