21 Haziran Dünya Müzik Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Müzik Günü'nde İstanbul'daki ücretsiz konserler...

Yayınlanma: 21.06.2023 - 11:49

Güncelleme: 21.06.2023 - 11:49

Dünya Müzik Günü, Fransız Müzik ve Dans yönetmeni Maurice Fleuret tarafından tasarlanıp, Kültür Bakanı Jack Lang'in önerisiyle 1981 yılında Fransa'da başlatılmış olup, kısa sürede Avustralya, Belçika, İngiltere, Luxemburg, Almanya, İsviçre, Kosta Rika,İsrail, Çin, Hindistan, Lübnan, Malezya, Fas, Pakistan, Filipinler, Romanya, Kolombiya ve birçok ülke tarafından benimsendi.

DÜNYA MÜZİK GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?



Dünya Müzik Günü, çıkış ülkesi olan Fransa’da Fête de la Musique (Müziğin Festivali) ismiyle ilk defa 1982 yılında kutlandı. Orijinal isimle aynı okunuşa sahip Faites de la Musique (Müzik Yap) günün sloganı haline gelirken, günün isminin İngilizce çevirileri ise Music Day, Make Music Day, World Music Day gibi versiyonlara sahip.



Dünya Müzik Günü önerisinin iki konuyu geliştirmesi amaçlandı:

Amatör ve profesyonel müzisyenlerin sokak performanslarını cesaretlendirmek,

Ücretsiz konserler organize etmek, herkes için, her yerde müzik kavramını geliştirmek.

Türkiye'de de ilk kez 2005 yılında 21 Haziran Dünya Müzik Günü nedeniyle Kuğulu Park gibi halka açık yerlerde, çeşitli sanatçı ve topluluklar tarafından ücretsiz konser ve dinletiler yapıldı. Güne özel slogan "Müzik Yap!" ve "Sokaktaki notaya kulak verin" şeklinde benimsendi.

DÜNYA MÜZİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ



İBB Kültür AŞ, 21 Haziran Dünya Müzik Günü kapsamında birbirinden renkli etkinlikleri müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Üreten ancak sahne alma imkanı bulamayan yeni nesil müzisyenler, Sahne Senin projesi ile Müze Gazhane, İstanbul Kitapçısı şubeleri, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve parklarda müzikseverlerle buluşacak. Müze Gazhane’nin ikonik konseri serisi Hava Kararınca sahnesi ise bugüne özel Emre Fel’i ağırlayacak.

21 Haziran Dünya Müzik Günü şehrin dört bir yanında, deprem bölgesindeki 47 Hataylı müzisyenin vereceği konserle kutlanacak. Bakırköy, Kadıköy, Üsküdar ve Şişli’de gerçekleşecek konserlerin ayrıntılarına @ibborkestralari Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz.









