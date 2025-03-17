21 yıl sonra sahne

Yayınlanma: 17.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.03.2025 - 04:00

DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk gösteri öncesinde yaptığı konuşmada aynı akşam İzmir’de Verdi’nin “Atilla” ve Antalya’da Selman Ada’nın “Aşk-ı Memnu” operalarının prömiyerinin de yapılmasından duydukları heyecanı ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

W. Shakespeare’in ölümsüz trajedisi, birbirine düşman iki ailenin nefret duvarlarını aşan saf ve yasak bir aşkın destanı olan Romeo ve Juliet oyunundan ilham alarak Prokofyef’in bestelediği bale, uluslararası üne sahip Brezilyalı Ricardo Amarante koreografisiyle sahnelendi.

Aşk, tutku, nefret ve fedakârlığı zarif bir estetik içinde harmanlayan yapıtı, koreograf ve İDOB yaratıcı ekibi klasik balenin teknik incelikleri ve gençliğin ruh halini yansıtan bir enerjiyle sahneye taşıdı. Ekip, Zdravko Lazarov’un yönetimindeki İDOB orkestrası eşliğinde, AKM sahnesinin sürekli dolu olmasının yarattığı prova eksikliğine rağmen başarıyla canlandırdılar. Ferhat Karakaya dekor, Serdar Başbuğ kostüm ve Önder Arık ışık tasarımına imza atarak esere güç kattı.