Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonun son 'Paquita' ve 'Bir Yaz Gecesi Rüyası'nı sahneleyecek

Yayınlanma: 07.03.2025 - 21:27

Güncelleme: 07.03.2025 - 21:27

Antalya Devlet Opera ve Balesinin (DOB) "Paquita" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" bale eseri, sezonun son temsiliyle Antalyalı sanatseverlerle buluşacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 15.00'te sahnelenecek temsil, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Temsilinin son perdesinde, klasik bale dünyasında başyapıt olarak nitelendirilen "Paquita" balesinin final tablosu "Paquita Grand Pas Classique" izleyiciyle buluşacak.

Ludwig Minkus'un bestelediği ve Marius Petipa'nın klasik koreografisiyle sahnelenen eser, Ayşe Fidanlık tarafından sahneye koyuldu.

Paquita balesinde "Paquita" karakteri Milina Fidan Özbek, "Lucien d'Hervilly" ise Ryuhei Ito tarafından canlandırılacak.

Temsilin ikinci yarısında ise Felix Mendelssohn'un müziklerine koreograf Deniz Özaydın'ın modern yorumunun eklendiği "Bir Yaz Gecesi Rüyası" balesi sahnelenecek.

Bale eserinde Sevgim Aksoy, Bengü Altunkaş, İlayda Binzet, Milina Fidan Özbek, Chisato Ishikawa, Sayaka Matsushita, Saki Ota, Başak Özbek, Riine Sasaki, Selin Telek, Deniz Ünal, Sevim Yıldız, Işıl Ayaz, Zeynep Turan, Burak Özbek, Volkan Altunel, Burak Burçak, Tolga Burçak, Ryuhei Ito, Cenk Tan Karayel, Kaname Noi ve Teimu Onishi görev alacak.

Gecede Antalya DOB Orkestrası'nı şef Pavel Petrenko yönetirken eserin başkemancılığını Elvan Şekercioğlu üstlenecek.

Kostüm tasarımı Gazal Erten, dekor tasarımı Talat Ayhan ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlanan eserlerde Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.