21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu cumhuriyetin 100. yaşını kutlayacak

Yayınlanma: 17.10.2023 - 15:55

Güncelleme: 17.10.2023 - 15:55

Ankara Üniversitesi çatısı altında Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’nın (Mülkiye) desteğiyle faaliyetlerini sürdüren 21. Yüzyıl Planlama Grubu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamalarına özel 4 oturum düzenleyecek.

Program, 19-20 Ekim tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Mülkiye Şeref Salonu’nda düzenlenecek. Etkinlikler, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik ve Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un açılış konuşmalarıyla 19 Ekim saat 10.00’da başlayacak. Prof. Dr. Ruşen Keleş’in yönetiminde ve Prof. Dr. Ece Göztepe Çelebi ile Prof. Dr. Fazıl Sağlam’ın konuşmacı olarak katılıcağı “Anayasa” başlıklı birinci oturum saat 10.30 - 12.30 arası gerçekleşecek. Ardından saat 14.30 - 16.30 arasında da “İnsan ve Eğitim” başlıklı ikinci oturum toplanacak. Prof. Dr. Cemal Taluğ’nun yöneteceği oturumda Prof. Dr. Yasemin Yalım ve Prof. Dr. Soner Yıldırım konuşacak.

Programın ikinci gününde de saat 10.30 - 12.30 arasında Dr. Serdar Şahinkaya’nın yöneteceği “Lozan’dan Cumhuriyete’e” adlı üçüncü oturum düzenlenecek. Gülsün Bilgehan ile Prof. Dr. Murat Baskıcı oturuma konuşmacı olarak katılacak. Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un yöneteceği “Devlet” konulu panele ise Doç. Dr. Ozan Ergül ile Doç. Dr. Ozan Zengin’in konuşmacı olarak katılacak.