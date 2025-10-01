22. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açıyor: Yazarlarımız da imza verecek

Kitap tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği 22. Ankara Kitap Fuarı, bu yıl 3–12 Ekim 2025 tarihleri arasında ATO Congresium’da gerçekleşecek. ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi fuarın merkezi olacak, fuarda on gün boyunca yayınevleri, yazarlar, akademisyenler ve okurları bir araya gelecek. Her yaştan katılımcıya hitap eden fuar, imza günleri, söyleşiler, paneller, çocuk atölyeleri, şiir dinletileri ve daha pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Özellikle genç okurlar ve öğrenciler için fuar, hem eğitici hem de ilham verici bir atmosfer sunacak. Fuarın ziyaret saatleri, sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında olacak.

YAZARLARIMIZ DA KATILACAK

Cumhuriyet Kitap yazarları da on gün buyunca okurlarıyla buluşuyor. İmza günlerinden oluşan takvim ise şöyle: