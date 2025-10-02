22. Ankara Kitap Fuarı’nda konuk ülke Rusya: Cumhuriyet Kitap yazarları da okurla buluşacak

Ankara Kitap Fuarı, yarın ATO Congresium’da başlıyor. 500’den fazla yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı, Cumhuriyet Kitap’ın da yer alacağı fuarda Rusya konuk ülke, Rus yazar Yuriy Polyakov ise uluslararası onur konuğu olacak.

Eylül Fuarcılık’ın düzenlediği Ankara Kitap Fuarı’nın 22.’si, 3-12 Ekim tarihlerinde, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da yapılacak. Ziyaretçiler fuarda 500’den fazla yazarla tanışma imkânı yakalayacak.

ONUR KONUĞU RUS YAZAR POLYAKOV

Rusya Yazarlar Birliği’nin katkılarıyla fuara geniş bir Rus heyeti gelecek. Heyete yazar Yuriy Polyakov başkanlık edecek. Polyakov aynı zamanda etkinliğin uluslararası onur konuğu olacak. Rus heyetin içinde çağdaş Rus şiirinin temsilcileri Anna Revyakina, İgor Karaulov, Aleksandr Pelevin, Aleksey Ostudin, yazar Dmitri Orehov, çocuk edebiyatı yazarları Violetta Minina ve Viktoriya Tatur ile tarihçi Artyom Drabkin yer alacak.

ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Fuar kapsamında, A. Pelevin’in “Pokrov-17”, D. Orehov’un “Turnalar”, A.V. İsayev ve A.V. Drabkin’in “Büyük Vatanseverlik Savaşı 1941-1945” eserlerinin Türkçe çevirilerinin tanıtımları yapılacak. Etkinlikte şairler, eserlerini hem orijinal dilinde hem de çevirileriyle beraber izleyiciyle buluşturacak.

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında şiirler içeren ve Türkçeye çevrilen “Savaşın Ölümsüz Dili” antolojisinin sunumuyla birlikte çağdaş Rus şiiri gecesi düzenlenecek. Bunların yanı sıra, Kırım Tatar yazarlarından oluşan bir heyet de fuara katılacak ve kitaplarını tanıtacak. Ayrıca, fuar kapsamında, Rus Edebiyatı çevirmenleri, analistler ve siyaset bilimciler konuşmalar yapacak. Rusya Yazarlar Birliği delegasyonunun Ankara’daki önde gelen üniversitelerin Rus dili bölümlerini ziyaret etmesi de programda planlanıyor. Ankaralılar fuarı 10 gün boyunca, 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

YAZARLARIMIZ DA KATILACAK

Cumhuriyet Kitap yazarları da on gün boyunca okurlarıyla buluşuyor. Abidin Celal Binzet, Ali Apaydın, Bekir Ödemiş, Erdal Atıcı, Güven Baykan, Halil Genç, Halil Özcan, Hüner Tuncer, Işık Kansu, İsa Küçük, Korkut Erkan, Nurhan Erkan, Murat Selam, Mina Tansel, Mustafa Balbay, Mustafa Gazalcı, Niyazi Altunya, Orhan Tüleylioğlu, Ramazan Tekinel, Rifat Esen, Tolga Aydoğan, Ülkün Tansel, Üstün Dökmen, Yalın Gündüz ve Yüksel Işık imza günleri düzenleyecek. Ayrıntılı program cumhuriyet.com.tr’de ve ankarakitapfuari.org.tr’de yer alıyor.