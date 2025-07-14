22. Gümüşlük Müzik Festivali başlıyor!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenecek Gümüşlük Müzik Festivali, 16 Temmuz'da kapılarını açacak. 9 Eylül'e kadar sürecek festival, Türkiye'den ve dünyadan birçok sanatçıyı ağırlamaya hazırlanıyor…

16 Temmuz Çarşamba günü tüm gün sürecek etkinliklerle açılışı yapılacak festivalde sabah 10.00’dan akşam 22.00’ye kadar festival temasına paralel olarak çevreci ve farkındalık yaratacak, doğal ürünler ve malzemelerle üretim yapan yerel katılımcıların bulunacağı bir pazar kurulacak.

Bunun yanı sıra, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik temaları etrafında şekillenen ve Institut Francais Turquie tarafından desteklenen ‘Sınırsız Sahneler Projesi’nin sahnesi, aynı gün festivalin açılış etkinliği olan “Son çivi, ilk nota” ile hayat bulacak. Bu özel etkinlik, Bodrum’da inşaat sezonundan turizm sezonuna geçişi simgesel olarak temsil ederken, aynı gün sahneye son çivi törenle çakılacak. Saatler 20.30’u gösterdiğinde atık malzemelerden yapılmış enstrümanlarla gerçekleşecek bir müzik projesi olan Fungistanbul’un konseri müzikseverlerle buluşacak. Bu konserin ardından saat 22.00’de Fransız DJ SABB sahne alacak. Fungistanbul ve DJ SABB performansları ücretsiz olarak gerçekleşecek. İki aylık bir sürece yayılacak olan festivalin kapanış konserini, bu yıl da yine Türkiye’nin en sevilen dünyaca meşhur piyanisti Gülsin Onay verecek. Konser 9 Eylül akşamı Antik Taş Ocağında gerçekleşecek.

Çocukların unutulmadığı festivalde atölye, söyleşi, paneller, film gösterimleri ve çocuk oyunlarıyla da farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Bu yıl "geri dönüşüm" ve "sürdürülebilirlik" temaları etrafında şekillenen festivalde, "Son çivi, ilk nota" özdeyişiyle farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Klasik, caz, etnik, deneysel ve DJ performanslarına kadar geniş bir alanda konserlere ev sahipliği yapan Gümüşlük Müzik Festivali, Gümüşlük Festival Akademisi çatısı altında ülkemizden ve dünyadan genç yeteneklere eğitim de veriyor. Bu yıl düzenlenecek iki piyano ve bir keman sınıfına katılacak genç yetenekler “Kumda” başlığı altında konserler verecek.

FESTİVAL POROGRAMINDA NELER VAR?

16 Temmuz - ‘Son çivi, ilk nota’ açılış buluşması; Fungistanbul, DJ SABB - Gümüşlük Festival Merkezi-Suda Sahnesi

22 Temmuz - Adem Gülşen trio (Türkiye) Gümüşlük Festival Merkezi-Suda Sahnesi

23 Temmuz - İpek Göztepe kuartet (Türkiye) Gümüşlük Festival Merkezi-Suda Sahnesi

25 Temmuz - ÜÇ (Türkiye) Gümüşlük Festival Merkezi-Suda Sahnesi

27 Temmuz - MAV Cellists (Macaristan) Antik Taş Ocağı

31 Temmuz - Katya Apekisheva (Birleşik Krallık) Antik Taş Ocağı

04 Ağustos - Jean-Phillipe Collard (Fransa) Antik Taş Ocağı

10 Ağustos - Gümüşlük Festival Akademisi-Piyano Konseri 1 Gümüşlük Festival Merkezi-Toprak Ev

12 Ağustos - “After-Life Öteki Dünya” // Tez – Armonia Bodrum Evleri Şapeli – Sergi

15 Ağustos - Istvan Szekely (Macaristan) Antik Taş Ocağı

19 Ağustos - Deli Bakkal (Türkiye) Gümüşlük Festival Merkezi-Suda Sahnesi

21 Ağustos - Congyu Wang (Singapur) Antik Taş Ocağı

22 Ağustos - Gümüşlük Festival Akademisi-Piyano Konseri 2 Gümüşlük Festival Merkezi-Toprak Ev

24 Ağustos - “After-Life Öteki Dünya” // Mehmet Tekin – Armonia Bodrum Evleri Şapeli – Sergi

1 Eylül - Rebekkah Hartmann & Atakan Sarı (Almanya-Türkiye) Antik Taş Ocağı

3 Eylül - Escarteen Sisters (İspanya) Gümüşlük Festival Merkezi-Suda Sahnesi

4 Eylül - Ruda Krua (Hollanda) Gümüşlük Festival Merkezi-Suda Sahnesi

5 Eylül - “After-Life Öteki Dünya” // Eşref Yıldırım – Armonia Bodrum Evleri Şapeli – Enstalasyon

6 Eylül - Gümüşlük Festival Akademisi-Keman Konseri Gümüşlük Festival Merkezi-Toprak Ev

9 Eylül - Gülsin Onay (Türkiye) KAPANIŞ KONSERİ Antik Taş Ocağı