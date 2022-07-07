24. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın sonuçları açıklandı
END Productions tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen, Türkiye’nin dört bir yanından bine yakın performansın başvurduğu “Liseler Arası Müzik Yarışması”nın kazananları belli oldu.
Salgın nedeniyle iki yıldır çevrimiçi olarak yapılan yarışmada 30 ilden 164 performans çeşitli kategorilerde dereceye girmek için yarıştı. Finale kalan okulların kazananları, yüzde 75 jüri değerlendirmesi, yüzde 25 ise seyircilerden gelen olaylar sonucunda belirlendi. Yarışmanın kazananları, Emircan İğrek, Akın Nur Yengi, Soner Arıca gibi müzisyenler tarafından açıklandı.
Yarışmada kazananlar şöyle:
- (Grup) İcra kategorisinde İstanbul TED Atakent Koleji.
- (Grup) Orkestra kategorisinde İstanbul Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi.
- (Grup) Kız solist kategorisinde İstanbul Özel Alman Lisesi.
- (Grup) Erkek solist kategorisinde Aydın Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi.
- (Grup) Enstrüman kategorisinde İstanbul Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi.
- Jüri Özel Ödülü’nü grup olarak İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü, kişi olarak Bursa Özel Çakır Anadolu Lisesi’nden piyanist Timuçin Günaydın kazandı.
- Beste kategorisinde birinci İstanbul TED Atakent Koleji’nden Su Azra Dayıoğlu, ikinci Ankara Ayhan Sümer Anadolu Lisesi’nden Emir Ayar, üçüncü Aydın Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi’nden Vedat Izgar oldu.
- Bireysel enstrüman kategorisinde birinciliği Borsa İstanbul Fen Lisesi’nden Harun Rojan Tanrıkulu elektro gitar ile kazandı.
- Bireysel kız solist kategorisinde İstanbul TED Atakent Koleji’nden Pınar Deren Tuzcuoğlu kazandı.
- Bireysel erkek solist kategorisinde birinci Amasya Anadolu Lisesi’nden Ömer Faruk Gülbüz oldu.
- D&R Özel Ödülü’nün sahibi elektro gitarist Ayberk Güngör oldu.
- Spotlighter Özel Ödülü’nün sahibi ise Ankara Sınav Koleji Özel Anadolu ve Fen Lisesi oldu.
‘GURUR DUYUYORUM’
Yarışmalarda 12. sınıf öğrencisi Sergen Yavuz’la birincilik ve 11. sınıf öğrencisi Vedat Izgar ile üçüncülük elde eden Aydın Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi öğrencilerinin müzik öğretmeni Tülin Aktar ise gazetemize konuştu. Aktar, Kuşadası’nda bir devlet okulu olduklarını söyleyerek güzel sanatlar liselerinin ve imkânları çok daha fazla olan özel okulların da katıldığı yarışmada dereceye girmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Aktar, çalışmalarına çok erken başladıklarını belirterek öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade etti.
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