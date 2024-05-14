25 konser, 60’ın üzerinde isim... 52. İstanbul Müzik Festivali'ne geri sayım başladı!

Yayınlanma: 14.05.2024 - 17:25

Güncelleme: 14.05.2024 - 17:25

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, müzikseverleri büyüleyici bir atmosferde buluşturmak için hazırlanıyor.

Bu yıl 52. kez düzenlenecek olan festival, Borusan Holding sponsorluğunda 21 Mayıs ile 12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıları ağırlayarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Festivalin açılış konseri, 21 Mayıs Salı akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şef Cem Mansur yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İlyun Bürkev'e eşlik ederek müzik ziyafeti sunacak.

Açılış haftası boyunca festivalde, keman virtüözü Kristóf Baráti ve İtalyan Mantova Oda Orkestrası gibi dünyaca ünlü isimler sahne alacak. Ayrıca, festivalin en sevilen serilerinden biri olan Disko Klasik, 24 Mayıs'ta Babylon'da müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin ücretsiz etkinliklerinden biri olan Hafta Sonu Klasikleri ise 25 Mayıs'ta Fenerbahçe Parkı'nda gerçekleşecek. Hollandalı acapella korosu MAZE Voices'ın sahne alacağı bu etkinlik, müzikseverlere keyifli bir gün yaşatacak.

İstanbul Müzik Festivali kapsamında düzenlenecek olan 25 konserde, 60'tan fazla sanatçı müzik tutkunlarına unutulmaz deneyimler yaşatacak.