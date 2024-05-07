İstanbul Müzik Festivali’nde 6 yeni eser promiyer yapacak

Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:00

Güncelleme: 07.05.2024 - 13:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl festival, çağdaş müzik üretimine katkıda bulunma amacıyla yurtiçi ve yurtdışından bestecilere eser siparişleri vererek dikkat çekiyor. Festival kapsamında sipariş edilen üç yeni eserin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek ve toplamda dört eserin ilk kez seslendirileceği duyuruldu.

Dünya prömiyerleri arasında öne çıkanlar arasında, barok müzik uzmanı Burak Özdemir ve Musica Sequenza'nın yer aldığı "Sampling Baroque Purcell" projesi bulunuyor. Bu proje, Purcell'in müziğini 21. yüzyılın teknolojisi ve tınılarıyla birleştirerek çağdaş bir yorum sunacak. Ayrıca, "Transmute" adlı eser de görsellerle çağdaş müzik öğelerini bir araya getirerek deneysel bir tasarım sunacak. Festivalin önemli etkinliklerinden biri olan bu konser, 24 Mayıs'ta Babylon'da gerçekleştirilecek.

PEK ÇOK ESERİN TÜRKİYE PRÖMİYERİ YAPILACAK

Amerika'nın önemli bestecilerinden Steve Reich'ın İstanbul Müzik Festivali ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile ortak siparişçisi olduğu "Yakup'un Merdiveni" adlı eserin Türkiye prömiyeri de bu festival kapsamında yapılacak. Sibil Arsenyan yönetiminde BİFO üyeleri ve Synergy Vocals ile gerçekleşecek olan bu eser, müzikseverlerle 8 Haziran'da Süreyya Operası'nda buluşacak.

Festivalin temasına göndermede bulunan "Kökler" başlıklı konserde ise, Türkiye ve Yunanistan toplumlarını derinden etkileyen mübadeleyi anmak için özel eserler seslendirilecek. Bu konserde Dimitris Skyllas ve Onur Türkmen'in eserleri dünya prömiyerini yapacak ve Rezonans korosu ile Nermin Kaygusuz Ensemble tarafından icra edilecek. Bu özel konser, 11 Haziran'da Deniz Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Ayrıca, festival kapsamında Asya Fateyeva ve Lautten Compagney Berlin'in ortak projelerinden olan "Dancing Queen" adlı eserin dünya prömiyeri de yapılacak. Bu projede, Jean-Philippe Rameau'nun eserleri saksofon ve barok dönem çalgıları ile yeniden yorumlanacak. Konser, 12 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İstanbul Müzik Festivali, dünya ve Türkiye prömiyerlerine ev sahipliği yaparak müzikseverlere zengin ve çeşitli bir program sunmayı hedefliyor.