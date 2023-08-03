26. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda heyecan başladı

Yayınlanma: 03.08.2023 - 12:04

Güncelleme: 03.08.2023 - 12:04

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 26’ncısı düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması Altın Güvercin’de heyecan doruğa çıktı.

291 bestenin başvurduğu yarışmanın birbirinden değerli müzik otoritelerinden oluşan Ön Jürisi, Seçici Kurul’un elemesinden geçen 155 beste arasından adını finale yazdıracak olanları belirlemek için İstanbul Point Otel’de bir araya geldi. Jüri Başkanlığını Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü, prodüktör Ali Rıza Türker’in yaptığı Ön Jüride gitarist, besteci ve müzik eğitmeni Ahmet Güvenç, besteci, söz yazarı ve yorumcu Burhan Şeşen, besteci, söz yazarı ve yorumcu Cihannur Özgür, Altın Güvercin Büyük Orkestra Şefi Hakan Süersan ile aranjör ve MESAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Çaldıran yer alıyor.

10 ESER FİNAL GECESİNDE CANLI PERFORMANS SERGİLEYECEK

Ön Jüri, 3 gün boyunca amatör ve profesyonel ayrımı gözetmeksizin tüm besteleri birbirlerine üstünlükleri yönünden inceleyerek finale kalacak 10 eser ile 2 yedek eseri seçecek. Finalistler ise 5 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak. Daha sonra 10 eser, Altın Güvercin Beste Yarışması’nın final gecesinde büyük jürinin karşına çıkarak canlı performans sergileyecek. Büyük final ile sonlanacak olan 26. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nda birinci olan beste sahibine Altın Güvercin ve 100 bin lira para ödülü, ikinci olan besteye Gümüş Güvercin ve 50 bin lira para ödülü, üçüncü olan beste sahibine ise Bronz Güvercin ve 25 bin lira para ödülü verilecek. Yarışma kapsamında ayrıca En Başarılı Yorumcu Ödülü de sahibini bulacak.