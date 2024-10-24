28. İstanbul Tiyatro Festivali "Müfettişler" ile açıldı!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:12

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:12

Müziğini Kenan Doğulu'nun, ışık tasarımını Cem Yılmazer'in yaptığı Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ın rol aldığı oyun büyük sahnenin güçlüğüne rağmen başarıyla sahnelendi. Reji ve oyuncular, Anday’ın beynindeki bir rahatsızlığın iyileşme sürecinde yazdığı, aynı zamanda 1971 muhtırası öncesi toplumun genel durumunu yansıtan eserin bugün de tazeliğini koruduğunu kuvvetle hissettirdiler. Gecede Engin Hepileri onu yetiştiren hocaları Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter'e minnettarlığını ifade ederek salonu selamladı.



Bu yıl Mehmet Birkiye küratörlüğünde gerçekleştirilen, bir ay sürecek tiyatro maratonunda, Türkiye’den 14 yerli yapımın yanı sıra, Almanya, Fransa, Romanya, Sırbistan ve Japonya’dan toplam 5 uluslararası yapım sahnelenecek. Schaubühne Berlin ve Comédie-Française gibi tüm dünyada sahne sanatlarına yön veren ekipleri tanıma imkânına kavuşturacak festival 19 Kasım’a kadar, klasik sahnelemelerden çağdaş yapımlara uzanan geniş bir yelpazede eserler sunacak.



İLK HAFTADA LOOP, UTSUSHİ VE GECEDİYARI

Festivalin ilk haftasında merakla beklenen oyunlarından, Ali ile birlikte Berlin’e taşınan Umut’un peşinden belirsizliğe bir adım atarak etrafımızda dönüp duran dünyayı, yetişilmesi gereken hayatları, herkesi ve her şeyi normalleştirmeye çalışan kurumları sorgulayan Loop 24 Ekim saat 20.00’de Alan Kadıköy’de izlenebilir. Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü vesilesiyle ülkemize ilk kez konuk olan Sankai Juku’nun Utsushi performansı ise, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 24 ve 25 Ekim saat 20.00’da izleyicilerle buluşacak.

Festival Mayenburg’un kaleminden GeceDiyarı’nı da bu hafta tiyatroseverlerle buluşturacak. Michael Önder’in yönettiği oyun, babalarından kalan evde A. Hitler imzalı bir resim bulan kardeşlerin geçmişleri ve gelecekleri üzerine hesaplaşmalarını konu edinen oyunu, ülkemizde ilk kez Siyah Beyaz ve Renkli oyuncuları 26 Ekim 20.00’da ve 27 Ekim 15.00’da Alan Kadıköy’de sahneye taşıyacak.

ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

Festival, 25 Ekim’de Hope Alkazar’da "Semimaru ile Butoh Dansına Giriş" dans atölyesi ve 8 Kasım’da DasDas’ta "Declan Donnellan ve Nick Ormerod ile Aktör ve Mekân" atölyesi ve 12 ve 14 Kasım tarihlerinde küçükler için Baba Sahne'de İKSV’nin 2019’da çocuklar için yayımladığı "Tiyatroda Bir Gün" kitabının yazarı,oyuncu Sevinç Erbulak ile Kitap Okuma ve Tiyatro Sahnesi Keşfi başlıklı ücretsiz yan etkinlikler de düzenlenecek.