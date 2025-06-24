28 Yıl Sonra filminin açılış hasılatı belli oldu

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon), ABD gişesinin zirvesindeki yerini korudu. Mason Thames, Nico Parker ve Gerard Butler'ın başrollerini paylaştığı film, hafta sonunu 37 milyon dolarlık hasılatla tamamlayarak liderliği kaptırmadı.

28 YIL SONRA GÜÇLÜ AÇILIŞ YAPTI

Danny Boyle'un yönetmenliğini üstlendiği, post-apokaliptik korku türünün merakla beklenen devam halkası 28 Yıl Sonra (28 Years Later), vizyondaki ilk haftasında 30 milyon dolarlık hasılatla güçlü bir açılış yaptı. Film, 28 Gün Sonra ve 28 Hafta Sonra'nın ardından serinin üçüncü filmi olarak izleyiciyle buluştu. Hikâye, ölümcül "rage" virüsünün Britanya’yı kasıp kavurmasının üzerinden 28 yıl geçtikten sonraki dönemi konu alıyor.

PIXAR'DAN HAYAL KIRIKLIĞI: ELIO

Disney Pixar ortak yapımı Elio ise beklentilerin altında kalarak ilk hafta sonunda yalnızca 21 milyon dolar hasılat elde etti. Uzaylılara hayran bir çocuk olan Elio’nun evrende kaybolarak galaksiler arası bir elçiye dönüşmesini konu alan film, Pixar tarihindeki en düşük açılış hasılatlarından birini yaparak dikkat çekti.

EJDERHANIN KONUSU

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Vikinglerin yaşadığı Berk Adası’nda geçen bir hikâyeye odaklanıyor. Nesiller boyu ejderhalarla savaşan Vikinglerin genç üyesi Hıçkıdık, yaralı bir ejderha olan Dişsiz’le dostluk kurarak sadece kendi hayatını değil, tüm adanın kaderini değiştirecek bir yolculuğa çıkıyor.