28.Tiyatro Festivali'nde bir ilke imza atıldı

NAGİHAN GÜRKAN REJİSİYLE LOOP

İKSV, 28. Tiyatro Festivali'nin ilk haftasında Ebru Nihan Celkan'ın yazar ve dramaturg olarak da imza attığı, H6 ACT yapımı Loop oyunu Nagihan Gürkan'ın rejisiyle Alan Kadıköy ev sahipliğinde sahnelendi.

Burak Etözi'nin dekor, Meltem Çakmak'ın kostüm, Utku Kara'nın ışık ve Salih Usta'nın hareket, Başar Ünder'in ses tasarımını yaptığı yaklaşık 95’ arasız sahnelenen oyunda, Hacettepe, Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başarılı kariyerine başlayan Berfu Öngören'e sinema ve televizyon oyuncusu Uğur Karabulut eşlik etti.

Çağdaş tiyatro anlayışıyla sahneye konan, “Hem nereye gideceğimizi bilmiyoruz hem de geç kalıp kalmadığımızı...” temasını aile, toplumsal cinsiyet, göç ve ayrımcılık gibi çözüm aranan sorunların ağırlıkla irdelendiği oyun izleyicinin de kendisiyle hesaplaşmasına imkan sağlıyor.

Dünyayı Japon dansı butoh'nin mükemmel yorumuyla tanıştıran, Mart 2024'de hayata veda eden büyük usta Ushio Amagatsu'nun koregrafi ve tasarımını yaptığı, ışık ve müzik tasarımından makyaja tasarımına başarılı bir ekibin çalışmalarıyla sahnelenen CNCDC Chateauvallon (Fransa), Sankai Juku (Japonya) ortak yapımı Utsushi, Amagatsu’nun 45 yıllık sanatının özünü yansıtıyor.Amagatsu'nun önceki koreografilerinden sahneler de kullandığı Utsushi, izleyiciyi daha en başta rüzgârla savrulan kumlarla büyüleyici bir atmosfere sokuyor. Her şeyin birbiriyle, dingin ve kusursuz bir ilişki içinde olduğu arasız 70’ süren Utsushi hızla tüketilen dünyada dingin kalabilmenin güç ama mümkün olduğunu dansla ifade eden Amagatsu’nun incelikli, net benzersiz estetiği, bedenleri tümüyle beyaza boyanmış dansçılar tarafından mükemmel ifade ediliyor.