29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Athena, Nilüfer’de sahnede
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bursa’da Nilüfer Belediyesi, Athena konseriyle yurttaşları bir araya getirecek.
Bursa’da Nilüfer Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı birçok etkinliğin yanı sıra bu akşamki Athena konseriyle kutlayacak. Hastane Alanı’nda verilecek konser öncesi 19.00’da Cumhuriyet Yürüyüşü yapılacak. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyespor’un milli sporcuları ile birlikte Cumhuriyet ateşini yakacak.
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