29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Athena, Nilüfer’de sahnede

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bursa’da Nilüfer Belediyesi, Athena konseriyle yurttaşları bir araya getirecek.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2021 Cuma, 04:00
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Athena, Nilüfer’de sahnede
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Bursa’da Nilüfer Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı birçok etkinliğin yanı sıra bu akşamki Athena konseriyle kutlayacak. Hastane Alanı’nda verilecek konser öncesi 19.00’da Cumhuriyet Yürüyüşü yapılacak. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyespor’un milli sporcuları ile birlikte Cumhuriyet ateşini yakacak.



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