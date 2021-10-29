29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Athena, Nilüfer’de sahnede

29 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Bursa’da Nilüfer Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı birçok etkinliğin yanı sıra bu akşamki Athena konseriyle kutlayacak. Hastane Alanı’nda verilecek konser öncesi 19.00’da Cumhuriyet Yürüyüşü yapılacak. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyespor’un milli sporcuları ile birlikte Cumhuriyet ateşini yakacak.