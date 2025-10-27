29 Ekim ruhu sinemaya taşındı: Gazi’nin gençliği beyaz perdede

Türk sinemasının devrim niteliğindeki animasyon serisi “Mustafa Kemal”, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasına özel bilet kampanyasıyla izleyici karşısına çıkıyor. Film, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlik yıllarını beyaz perdede anlatıyor ve 29 Ekim haftası boyunca bilet fiyatları tüm sinema salonlarında 120 TL olarak sabitleniyor.

TME Films dağıtımıyla 10 Ekim 2025’te gösterime giren animasyon, Atatürk’ün liderlik ve azim dolu yaşamını genç kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Filmin yapımcısı Kamuran Ayna, “Ekonomik koşullar ne olursa olsun, hiçbir gencimiz lideriyle buluşmaktan mahrum kalmayacak” ifadelerini kullanırken, TME Films Satış Müdürü Can Şakar da “Cumhuriyetimizin 102. yılı onuruna bilet fiyatlarını sembolik seviyeye çektik. Tüm sinemaseverleri ve gençlerimizi bekliyoruz” dedi.

Film, genç karakterlerin geliştirdikleri robot “Miniya” ile yaşadıkları macera sırasında zaman makinesiyle Mustafa Kemal’in Selanik Askeri Rüştiyesi’nden Trablusgarp Savaşı’na uzanan yolculuğuna tanıklık etmesini konu alıyor. Pedagojik açıdan zengin bir içerik sunan 75 dakikalık 3D animasyon, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel kazanımlarını da yansıtıyor.

Serinin ikinci ve üçüncü filmleri ise sırasıyla 3 Kasım 2028 ve 1 Kasım 2030’da vizyona girecek.