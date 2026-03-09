3. Ankara Mandolin Festivali başlıyor: Bir vefa ve sanat yolculuğu

Başkent Ankara, müziğin en naif enstrümanlarından biri olan mandolinin tarihsel mirasını ve Türk eğitim tarihindeki yerini onurlandırmak amacıyla düzenlenen kapsamlı bir buluşmaya hazırlanıyor. 3. Ankara Mandolin Festivali, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde Çayyolu Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

BİR VEFA PROJESİ: DİNDAR AİLESİNİN ANISINA

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, sadece bir müzik etkinliği olmanın ötesinde derin bir anlam taşıyor. Etkinlik, Kepirtepe Köy Enstitüsü 1949 mezunu öğretmenlerden Münire ve Osman Dindar’ın anısına adanmış durumda. Festival Başkanı Serpil Dindar Özyüksel, organizasyonun Köy Enstitüleri’ne, kurucularına ve oradan yetişen aydınlanmacı öğretmenlere bir saygı ve vefa niteliği taşıdığını vurguluyor.

260 MÜZİSYEN AYNI SAHNEDE

Festival programı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen geniş bir katılım yelpazesine sahip. Etkinlik kapsamında:

Üniversite mandolin orkestraları,

Çocuk ve gençlik toplulukları,

Farklı illerden gelen mandolin grupları ve eğitimciler bir araya gelecek.

Toplamda 21 mandolin grubu ve orkestrasının yer alacağı festivalde, 260 kişi sahne alarak çok sesli müzik bilincinin artırılmasına katkı sağlayacak.

GİRİŞLER ÜCRETSİZ OLACAK

Eğitsel yönü güçlü ve kuşaklar arası etkileşimi destekleyen festivalin kapıları tüm sanatseverlere açık. 14-15 Mart tarihlerinde saat 11.00 ile 17.30 saatleri arasında düzenlenecek olan konserlere girişler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Adres Bilgisi: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Alacaatlı Cad. 2402. Sok. No: 14 Çayyolu/Ankara