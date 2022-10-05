"3. Esenler Kısa Film Yarışması" jürisi açıklandı
Bu yıl 11-15 Kasım'da üçüncüsü gerçekleştirilecek "Esenler Film Günleri" kapsamında düzenlenen "3. Esenler Kısa Film Yarışması"nın jürisinde yer alacak isimler belli oldu.
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen film günleri, çok sayıda sinema filmini ve sektör profesyonellerini seyircilerle buluşturacak.
Türkiye'de kısa filmin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "3. Esenler Kısa Film Yarışması"nın jürisinde yapımcı, yönetmen ve senarist Atalay Taşdiken, sinema ve dizi oyuncusu Rıza Sönmez, sinema yazarı Tuba Özden Deniz, yönetmen ve oyuncu Vuslat Saraçoğlu ve film kurgucusu ve yapımcı Mesut Ulutaş yer alacak.
Tür ve tema ayrımı yapılmaksızın, 18 Kasım 2021'den sonra çekilmiş kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerinden birinde, süresi 15 dakikayı aşmayan ulusal filmlerin yarıştığı yarışmanın birincisi 30 bin, ikincisi 20 bin, üçüncüsü ise 10 bin lira ile ödüllendirilecek.
Kısa film yarışmasında önceki yıl olduğu gibi bu yıl da ilk 10'a girerek finale kalan ancak derece alamayan 7 film, 3'er bin liralık gösterim telifinin sahibi olacak.
Kazanan isimlere 15 Kasım'da gerçekleştirilecek törende ödülleri takdim edilecek.
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