59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Ayna Ayna" filmi izleyiciyle buluştu

05 Ekim 2022 Çarşamba, 14:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Ayna Ayna" filmi gösterildi.

Filmin yönetmeni Belmin Söylemez, gösterim öncesi filmin çekimlerine üç yıl önce İstanbul'da başladıklarını söyledi.

Uzun bir süreç geçirdiklerini belirten Söylemez, "Burada işlediğimiz konuların bir kısmı, pandemide daha da zor bir hale geldi. Filmi Antalya'da gösteriyor olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Yapımcı Haşmet Topaloğlu, salonun dolu olmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti. Filmin kadınların yaşadığı sıkıntılar ile sanatçıların yaşadığı bazı sorunlara da değindiğini aktaran Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Daha dün Ankara'da bir müzisyenin, bir şarkı yüzünden katledildiğini gördükten sonra yani filmler neyi anlatabilir, neyi daha çok gösterebilir? Gerçekten insanı kahreden bir durum var. Sanat en azından farklı bir şekilde bunun haykırışı, dile getirme, kendini ifade etme çabasıdır diye düşünüyorum. O kişinin ailesine de baş sağlığı diliyorum."

Film öncesi oyuncular Manolya Maya, Laçin Ceylan, Şenay Aydın'ın da aralarında olduğu film ekibi sahneye çıkarak izleyiciyi selamladı.