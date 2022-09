Signe Baumane Ankara Film Festivali’nde!

29 Eylül 2022 Perşembe, 16:15

Günümüzün usta animasyon sinemacılarından Signe Baumane kısa filmlerinden ve iki uzun filminden oluşan bir seçki ve kendisine özel sunumu ile Ankara’ya misafir olacak, festival seyircisiyle buluşacak.

New York'da yaşayan Letonyalı yönetmen, animasyon sanatçısı ve yazar Signe Baumane yeni filmi My Love Affair with Marriage’ın Ankara prömiyeri için Ankara Film Festivali’ni ziyarete geliyor. Mükemmel aşkı bulmaya çalışarak büyüyen Zelma’nın hikâyesini anlatan yapım Tribeca Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirdikten sonra Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’nde Avrupa prömiyerini gerçekleştirip Jury Distinction ödülünü kazandı.

Bugüne kadar pek çok ödüllü kısa filme imza atan Signe Baumane’ın ilk uzun metraj filmi Rocks In My Pockets da Ankara Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacak. Aynı zamanda Signe Baumane’ın özgün kısa film seçkilerine yer verilecek program kapsamında, Baumane’ın özel bir sunumu da olacak. Filmlerinde toplumsal baskılara karşı çıkan kadın imgesinin yanı sıra, cinsellik, aşk, aile ve kadın sorunlarını kendine has mizahı ile anlatan sanatçı, gerçeklik ve gerçeküstü arasındaki çizgiyi iyi bir ustalıkla gösteriyor.