3. İzmir Dünya Şiir Günü Buluşması Kültürpark’ta

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir kültür kenti haline dönüştürme hedefi doğrultusunda bu yıl üçüncü kez İzmir Dünya Şiir Günü Buluşması düzenlenecek. 21 Mart’ta Kültürpark’ta İzmir Sanat Merkezi Bahçesi Nazım Hikmet Anıtı önünde yapılacak buluşmada şair Hüseyin Peker onur konuğu olacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:03
3. İzmir Dünya Şiir Günü Buluşması Kültürpark’ta
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, etkinliklerine “3. İzmir Dünya Şiir Günü Buluşması” ile devam ediyor. 21 Mart Perşembe günü saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Kültürpark’ta, İzmir Sanat Merkezi Bahçesi Nazım Hikmet Anıtı önünde yapılacak Şiir Günü Buluşması’nda “Dünya Şiir Günü Bildirisi” onur konuğu Hüseyin Peker tarafından okunacak. Şair Ali Özpalanlar, Oğuz Tümbaş ve Asım Öztürk’e ise teşekkür niteliğinde “Emek Ödülü” takdim edilecek.

KENT ŞAİRLERİ BİLDİRİ OKUYACAK

2022’den beri İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği işbirliğiyle Homeros’un kenti olma kimliğiyle “Dünya Şiir Günü” kent şairleri tarafından kaleme alınan bildirinin okunmasıyla kutlanıyor. Ayrıca etkinlikte kentin şairlerine “Emek Ödülü” takdim ediliyor. 2022 yılında Yaşar Aksoy, Okan Yüksel, Hüseyin Yurttaş ve Mehmet Sadık Kırımlı’ya; 2023 yılında Necati Yıldırım, Süreyya Berfe, Mehmet Yaşar Bilen, Mehmet Mümtaz Tuzcu’ya ödülleri sunulmuştu.


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