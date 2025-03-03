31. İFSAK Kısa Film Festivali başlıyor

Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:20

Güncelleme: 03.03.2025 - 14:21

Bu yıl 31’inci kez düzenlenecek olan İFSAK(İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) Kısa Film Festivali, 10-16 Mart 2025 tarihleri arasında İFSAK ve Beyoğlu Belediyesi Pera Salonlarında gerçekleşecek. Festival kapsamında yarışmalı Ulusal ve yarışma dışı Uluslararası bölümler yer alacak. Özel gösterimler ve söyleşilerle sinemacılar ve izleyiciyi buluşturacak festivalde ayrıca “İFSAK Sinema Emek Ödülü” de sahibini bulacak.

Festivalin ulusal bölümünde yer alan filmler, 45. İFSAK Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nda ön elemeyi geçen filmlerden oluşuyor. Belgesel, Canlandırma, Deneysel ve Kurmaca kategorilerinde baş vuran 297 film arasından seçilen 39 filmden ödüle layık görülen yapıtlar belirlenecek. Festivalin yarışma dışı uluslararası bölümde ise 23 ülkeden toplam 53 kısa film yer alacak.

SÖYLEŞİLER

Kısa filmlerinin ardından yaptıkları uzun metraj filmlerle öne çıkarak Türk sinemasını dünya festivallerine taşıyan yönetmenlerin konuk olduğu “Kısadan Uzuna” bölümünde bu yılın konuğu Melisa Önel. Sinemaya emek vermiş kadın yönetmenlerin sektördeki deneyimlerini paylaştıkları “Kadın Sinemacılar Konuşuyor” bölümünün bu yılki konukları ise Meryem Yavuz, Leyla Yılmaz ve Selda Taşkın olacak. Yine her yıl sektörden bir konuğun ağırlandığı sohbetler dizisinin bu yılki konuğu Hasibe Eren olacak. Festivalde ayrıca Hamit Demir tarafından sinemada oyunculuk üzerine verilecek bir de masterclass yer alacak. Etkinlik, 15 Mart Cumartesi Salon İKSV'de izlenebilecek.

SAMİ ŞEKEROĞLU ANILIYOR

İFSAK Kısa Film Festivali’nde ayrıca, sinemaya çeşitli yönlerden katkı sağlamış ve yaşamını yitiren değerli sinemacılar “Anısına” etkinliğiyle anıyor. Bu yıl, Türkiye’nin ilk sinema profesörü, yine Türkiye'nin ilk sinema kulübü olan Kulüp Sinema 7'nin ve Türk Film Arşivi'nin de kurucusu eğitmen, yönetmen Sami Şekeroğlu (26 Şubat 1937-24 Kasım 2024), 12 Mart Çarşamba günü, öğrencilerinin ve dostlarının katılacağı bir söyleşi ile anılacak.

Film: Benden Sana

FESTİVAL PROGRAMI

10 MART PAZARTESİ

İFSAK Salonu

12:00-14:00 Seansları-Ulusal Yarışma Filmleri Gösterimi

16:00-18:00 Seansları-Festival Filmleri Gösterimi

19:00-Kısadan Uzuna Söyleşisi – Konuk Melisa Önel

11 MART SALI

İFSAK Salonu-12:00-14:00 Seansları-Ulusal Yarışma Filmleri Gösterimi

Beyoğlu Sineması-16:00 Seansları-Festival Filmleri Gösterimi

İFSAK Salonu-18:00 Seansları-Festival Filmleri Gösterimi

İFSAK Salonu-19:30-Kadın Sinemacılar Konuşuyor Söyleşisi-Konuklar Meryem Yavuz, Leyla Yılmaz ve Selda Taşkın

12 MART ÇARŞAMBA

İFSAK Salonu

12:00-14:00 Seansları-Ulusal Yarışma Filmleri Gösterimi

16:00-18:00 Seansları-Festival Filmleri Gösterimi

19:30-Sami Şekeroğlu Anısına Söyleşisi

13 MART PERŞEMBE

İFSAK Salonu-12:00-14:00 Seansları-Ulusal Yarışma Filmleri Gösterimi

Beyoğlu Sineması-16:00 Seansı-Festival Filmleri Gösterimi

İFSAK Salonu-18:00 Seansı-Festival Filmleri

14 MART CUMA

İFSAK Salonu

12:00-14:00 Seansları-Ulusal Yarışma Filmleri Gösterimi

16:00-18:00 Seansları-Festival Filmleri Gösterimi

19:30-“Sinema-Tiyatro-Dizi Üçgeninde Kadın Sanatçı Olmak” Söyleşisi-Konuk Hasibe Eren

15 MART CUMARTESİ

Salon İKSV

14:00-16:00-Hamit Demir ile Söyleşi (Master Class)

16:00-18:00-Ödül Töreni

16 MART PAZAR

İFSAK Salonu-12:00-Ödül Kazanan Filmlerin Gösterimi