32 Yıl Sonra Aynı Gülüşte Buluşmak: Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması Yeniden Akşehir’de

Bir kent, bazen bir kahkahanın yurdu olur. Akşehir, tam da böyle bir yurt… 1973 yılında, Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği’nin öncülüğünde başlayan Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması, yıllarca bu kahkahanın ev sahibiydi. Ta ki, 12 Eylül 1980 darbesinin ağır gölgesi onun da üstüne çökene dek. Sekiz uzun yıl boyunca susturulan bir neşeydi bu; yalnızca bir yarışmanın değil, bir halk mizahının, bir hafızanın sessizliğe çekilişiydi.

Aradan geçen 32 yılın ardından, nihayet yine Akşehir’deyiz. Ve yine kahkahaların merkezindeyiz. Karikatürcüler Derneği, Akşehir Belediyesi ve Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek bu anlamlı yarışmanın ödül törenini ve sergisini Nasreddin Hoca’nın ebedi uykusuna yattığı topraklarda, onun türbesinin gölgesinde gerçekleştirdi.

Bu yıl 45.’si düzenlenen yarışmada ödüle değer bulunan sanatçılar; Portekiz’den Pedro Silva, Karadağ’dan Darko Drljevic, Avusturya’dan Klaus Pitter, Bulgaristan’dan Ivailo Tsvetkov, Belarus’tan Oleg Gutsol ve Karikatürcüler Derneği üyesi birçok çizer Akşehir’de halkla buluştu. Ve sadece ödül almadılar; karikatür atölyelerinde portreler çizdiler, sokaklara tebessüm bıraktılar, çocukların defterlerine umut resmettiler.

Karikatür Sergisi, Akşehir halkına yıllar sonra yeniden “bakmak” değil, “gülerek görmek” duygusunu armağan etti. 66. Uluslararası Nasreddin Hoca Mizah Festivali’nde ise Nasreddin Hoca’yı bu kez sahnede Altan Erkekli canlandırdı. Törenin en anlamlı anlarından biri, Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker’in, bu uzun aradan sonra Akşehir’e dönen yarışmanın hatırasına Altın Eşek Ödülü’nü almasıydı.

Sergi boyunca yapılan sohbetlerde, yabancı konuk sanatçılar kendi ülkelerinde yarışmanın gönüllü temsilcisi olacaklarını dile getirdiler. Bu samimi sözler, Akşehir’den yayılan mizahın evrensel bir dile dönüştüğünün en güzel göstergesiydi.

Şimdi yeni bir umut taşıyor bu topraklar… Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nın önümüzdeki yıllarda yalnızca bir yarışma değil, bir uluslararası fikir ve gülümseme forumu haline geleceği konuşuluyor.

Çünkü biz hâlâ inanıyoruz: Bir karikatür dünyayı değiştirmez belki, ama bir gülüşün tohumunu çizer. Ve o tohum, Akşehir toprağında çoktan yeşermeye başladı bile.