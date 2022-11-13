33. Ankara Film Festivali'nde büyük ödülleri 'Kurak Günler' ve 'Karanlık Gece' kazandı

13 Kasım 2022 Pazar, 02:00

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 33. Ankara Film Festivali, yoğun ilgiyle geçen film gösterimlerinin ardından CerModern’de düzenlenen kapanış ve ödül Töreni ile önceki gün sona erdi. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü Emin Alper’in “Kurak Günler” filmine verildi. En İyi Yönetmen Ödülü “Karanlık Gece” filmiyle Özcan Alper’in oldu.

Yıl boyunca önceki festivallerden ödülle dönen filmlerin bir araya geldiği yarışmada jürinin işi zordu. Jüri başkanı Pelin Esmer de karar vermekte zorlandıklarını ifade ederken normalde olmayan iki kategoride daha ödül verildi. En İyi Film Ödülü’nden önce açıklanan Jüri Özel Ödülü, “Karanlık Gece” filmiyle Özcan Alper’in oldu. Çekişmeye sahne olacağı beklenen En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde de ödülü “Kurak Günler” ile Selahattin Paşalı kazandı. Bu kategoriye de Mansiyon Ödülü eklenirken, ödül “Çilingir Sofrası” filmiyle Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen’e verildi. “Karanlık Gece” filmindeki oyunculuğu beğeni toplayan Berkay Ateş ise Antalya’nın ardından Ankara’dan da ödülsüz döndü.

ÇİĞDEM MATER’E SELAM

Sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün yaptığı programda ödül kazananların konuşmaları da geceye damga vurdu. Emin Alper, ödülünü Gezi Direnişi davası nedeniyle tutuklu bulunan, filminin ortak yapımcısı Çiğdem Mater’i selamlayarak aldı ve “Çok fazla konuşmaya gerek yok, biz filmlerimizle konuşuyoruz. Ve bütün zorluklara ve engellemelere rağmen filmlerimizle konuşmaya devam edeceğiz” dedi.

‘SANAT POLİTİKTİR’

Özcan Alper ise zor günlerden geçildiğini belirterek “Sinema ve sanat politiktir. Bunu tartışmak bence absürt olan. Bütün filmleri de izlediğim ve bildiğim için şunu söylemek istiyorum: Biz filmlerimizle her zaman güçlülerin, iktidarların, çoğunlukların yanında değil, ezilenlerin, sesi duyulmayanların ve ötekilerin yanındayız. Buradayız. Sinema yapmaya devam edeceğiz” dedi.

KADIN ROLLERİ VURGUSU

Bu yıl İstanbul ve Adana’dan sonra Ankara’dan ödülle dönen Ece Yüksel ödül konuşmasında üzerine çalışılabilecek ve kafa yorulması gereken kadın rollerinin çoğalması gerektiğini vurguladı. Yine İstanbul ve Adana’dan sonra Barış Gönenen ile birlikte üçüncü kez ödül kazanan Ahmet Rıfat Şungar da “Meslektaşlarımın heyecanını gördükçe benim de heyecanımın düşmemesine feyz oluyorlar. Ödülü toksik maskülenliğin bu kadar hâkim olduğu bu coğrafyada kendi olabilmek için çaba harcayanlara adamak istiyorum” diye konuştu.

‘DİPLOMAMI İPTAL EDEMEZLER’

En İyi Kurgu Ödülü’nü Eytan İpeker’le paylaşan Özcan Vardar, sahnede Gezi davasında tutuklanan yapımcı Çiğdem Mater’e, beş aydır cezaevinde olan kurgucu Erhan Örs ve Boğaziçi direnişine selam yolladı. Vardar, “Yaklaşık bir ay önce Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde şimdikine benzer bir konuşma yapmıştım ve ödülümü Boğaziçi’ndeki zorbalıklara direnen arkadaşlarıma adamıştım. Akabinde üniversiteye girişimi yasakladılar. Mezun kartım iptal edildi ama ben bu ödülümü de orada kabul etmeyen, vazgeçmeyen arkadaşlarıma ithaf ediyorum. Sonuçta herhalde diplomamı iptal edemeyecekler” diye konuştu.

(En İyi Belgesel Film Ödülü’nü “Crossroads” filmine gazetemizin yazarı ve Kültür Servisi Şefi Yazgülü Aldoğan sundu.)

İŞTE TÜM ÖDÜLLER

En İyi Film: Kurak Günler - Emin Alper, Jüri Özel Ödülü: Özcan Alper - Karanlık Gece, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film: Ela ile Hilmi ve Ali - Ziya Demirel, En İyi Yönetmen: Özcan Alper, Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü: Emin Alper, En İyi Kadın Oyuncu: Ece Yüksel - Ela ile Hilmi ve Ali, En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı - Kurak Günler, Mansiyon Ödülü: Ahmet Rıfat Şungar, Barış Gönenen - Çilingir Sofrası, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Selin Yeninci - Kurak Günler, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erdem Şenocak - Kurak Günler, En İyi Sanat Yönetmeni: Mariia Denysenko, Andrii Hrechyshkin ve Vitaliy Sudarkov - Klondike, En İyi Görüntü Yönetmeni: Sviatoslav Bulakovskyi - Klondike, En İyi Kurgu: Özcan Vardar, Eytan İpeker - Kurak Günler, En İyi Özgün Müzik: Zviad Mgbery - Klondike, SİYAD En İyi Film Ödülü: Karanlık Gece.

En İyi Belgesel Film: Crossroads - Mahmut Fazıl Coşkun.

En İyi Kısa Film: Koyun - Benhür Bolhava.

Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği: Her Şeyi Hatırlarmış Gibi / Yönetmen-Senarist: Barış Fert, yapımcı: İpek Erden.

VEKAM Özel Ödülü: Kadir Uluç - Gordion’un Çobanları.