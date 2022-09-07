"33. Ankara Film Festivali" için başvurular 14 Eylül'de sona erecek
Başkentlileri 3-11 Kasım'da yeni yapımlarla buluşturacak "33. Ankara Film Festivali" için başvurular 14 Eylül Çarşamba günü sona erecek.
33. Ankara Film Festivali yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı iş birliğinde düzenlenen festivalde gösterilecek filmler, Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde, en iyi uzun filme 50 bin, en iyi ilk film yönetmenine 20 bin, en iyi belgesel filme 20 bin ve en iyi kısa filme 10 bin liralık desteğin sahibi olacak.
Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ortaklığıyla, Ankara kent merkezi veya ilçelerinin bir araştırma ya da konuya dayandırıldığı belgesel ve kısa film projesine "VEKAM Özel Ödülü" verilecek.
Katılımcılar, festivalin internet sitesi üzerinden 14 Eylül Çarşamba'ya kadar başvuru yapabilecek.
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