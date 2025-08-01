35. Akbank Caz Festivali'nde sahnede olacak yeni isimler belli oldu

Türkiye'nin en köklü caz festivallerinden Akbank Caz Festivali, 35. yılında “Şehrin caz hali” mottosuyla dünya caz sahnesinin dikkat çekici isimlerini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 27 Eylül – 12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin yeni isimleri açıklandı. Akbank Sanat ile BKM organizasyonundaki festivalin yeni isimleri şöyle:

Grammy ödüllü Brezilyalı piyanist ve vokalist Eliane Elias, “Stretch music” tarzının öncüsü, trompetçi, prodüktör ve besteci Chief Adjuah (önceki adıyla Christian Scott), piyanist Alfredo Rodriguez ve perküsyoncu Pedrito Martinez'in sahnede olacağı festivalde Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti olan Nilüfer Verdi, aktivist yönüyle de tanınan bir sanatçı olarak triosuyla birlikte “barış için şarkılar” çalacak.

Flamenkoya getirdiği deneysel ve modern yaklaşımıyla tanınan Raül Refree, cazın özgün üçlü formatlarından gitar, Hammond org ve davulu bir araya getiren Önder Focan & Yavuz Darıdere “Legendary Hammond Trio” ile birçok sahnede olacak. Usta perküsyoncu Adam Rudolph “Invisible Threads” projesi farklı coğrafyalardan müzisyenleri bir araya getirecek.

Festival, All Night Jazz buluşması için DJ ve prodüktör Jitwam’ın hip-hop, house ve soul etkili seçkilerinden oluşan DJ setini ağırlayacak. Öncesindeyse Grup Ses, sahnede olacak. Polonya çıkışlı grup Niechęć, yeni albümünden parçaları İstanbul dinleyicisiyle ilk kez paylaşacak. Alternatif sahnemizin dikkat çeken isimlerinden multi-enstrümanist Dilan Balkay bir performans sunacak. Güçlü kompozisyonlarıyla dikkat çeken davulcu Ömercan Şakar, Project OM 4.0 ile Caz Kulüpleri Gecesi’nde sahne alacak. Caz ve tiyatroyu yıllardır başarıyla birleştiren Sinem İslamoğlu Group da festivalde yer alacak.

Açıklanacak yeni isimlerle birlikte daha da zenginleşecek olan 35. Akbank Caz Festivali'nin biletleri satışa sunuldu.

AÇIKLANAN PROGRAM

27 Eylül 2025, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi

Nilüfer Verdi Trio Playing Tunes for Peace

28 Eylül 2025, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi

Refree Presents “El Espacio Entre”

1 Ekim 2025, ARTER

Joel Lyssarides & Georgios Prokopiou

2 Ekim 2025, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Chief Adjuah

3 Ekim 2025, Frankhan

All Night Jazz: Jitwam (DJ Set), Grup Ses (DJ Set)

4 Ekim 2025, Salon İKSV

Enji

5 Ekim 2025, Bağlarbaşı Kültür Merkezi

Önder Focan & Yavuz Darıdere "Legendary Hammond Trio" ve Konukları

7 Ekim 2025- Caz Kulüpleri Gecesi

Dilan Balkay (Bova Sahne)

Ömercan Şakar "Project OM 4.0" (Nardis)

Sinem İslamoğlu Group “Neo-Soul Vibes” (Pera 77)

8 Ekim 2025

RYMDEN (Bugge Wesseltoft, Dan Berglund, Magnus Öström) (Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi)

Alfredo Rodriguez & Pedrito Martinez (Babylon)

Adam Rudolph “Invisible Threads” (ARTER)

9 Ekim 2025, Salon İKSV

Jaubi

10 Ekim 2025

Eliane Elias (Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi)

Kinga Głyk (Frankhan)

11 Ekim 2025

The Brandee Younger Trio (Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi)

Bohren Und Der Club Of Gore (Borusan Müzikevi)

12 Ekim 2025, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Aaron Parks Little Big