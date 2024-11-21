35 yıl sonra yeni sunumuyla Uçurtmayı Vurmasınlar

Yayınlanma: 21.11.2024 - 12:21

Güncelleme: 21.11.2024 - 12:21

Bir neslin belleğinde derin izler bırakan Uçurtmayı Vurmasınlar, 4K kalitesinde restore edilmiş yeni sunumuyla izleyiciyle buluşuyor.

Tunç Başaran’ın Feride Çiçekoğlu’nun aynı adlı romanından uyarladığı Uçurtmayı Vurmasınlar, bir hapishanenin kadınlar koğuşunda annesiyle yaşayan beş yaşındaki Barış ile siyasi mahkûmlardan İnci’nin duygu yüklü arkadaşlığını konu alıyor.

Hüzünle umudun iç içe geçtiği hikayesi, içtenliği ve güçlü toplumsal mesajlarıyla sinemamızın kült yapımları arasında yer alan yapım, hapishane yaşamını bir çocuğun gözünden anlatırken, özgürlüğe duyulan özlemi ve dostluğun önemini dokunaklı bir dille işliyor.

1989 yapımı filmde, çocuk oyuncu Ozan Bilen ve dönemin yükselen yıldızı Nur Sürer’in hafızalardan silinmeyen performanslarına, Füsun Demirel, Rozet Hubeş, Güzin Özipek, Güzin Özyağcılar, Meral Çetinkaya ve Yasemin Alkaya gibi usta oyunculardan oluşan güçlü bir kadro eşlik ediyor. Filmin müziklerinde ise Özkan Turgay'ın imzası var.

Pek çok ayrıntıyla dönemin kasvetli ruhunu perdeye aktaran film, büyülü gerçekçiliği, duygusal derinliği ve toplumsal mesajlarıyla da sinema tarihimizde özel bir yere sahip. Uçurtmayı Vurmasınlar, 23 Kasım’dan itibaren MUBI’de izlenebilecek.



