36. Ankara Film Festivali başladı: 13 ödüllü film ilk kez seyirciyle buluşacak

Dün açılışı yapılan ve 21 Kasım'da sona erecek olan 36. Ankara Film Festivali’nin Dünya Sineması programı, yılın öne çıkan filmlerini bir araya getiriyor. Programın dikkat çeken bölümlerinden “Galalar”, uluslararası festivallerde ses getiren, ödüllü ve çok konuşulan 13 filmi Ankara’da ilk kez seyirciyle buluşturacak.

AB Türkiye Delegasyonu, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Institut français Türkiye, Goethe Institut ve Lüksemburg Elçiliği destekleriyle hazırlanan “Galalar” bölümü, politik cesaretleri, çarpıcı anlatımları ve özgün sinema dilleriyle dünya sinemasının bugününe dair çok sesli bir panorama sunuyor.

13 filmin yer aldığı bölüm, Jafar Panahi’nin “Görünmez Kaza”, Mascha Schilinski’nin “Düşüşün Tınısı”, Sergei Loznitsa’nın “İki Savcı” ve Carla Simón’un “Romería”sı gibi yılın konuşulan yapımlarını bir araya getiriyor.

Bölümde ayrıca, çağdaş Alman sinemasının önde gelen isimlerinden Ulrich Köhler’in son filmi “Gavagai”, Cannes Klasikler’de prömiyer yapan “David Lynch: Bir Hollywood Gizemi”, Laurent Slama’nın dostluğa övgü niteliğindeki Paris masalı “İkinci Şans” ve Annecy Animasyon Film Festivali’nden Seyirci Ödülü ile dönen “Küçük Amelie”, Türkiye prömiyerini yapacak.

CANNES’IN ÖDÜLLÜ FİLMLERİ İLK KEZ ANKARA’DA

Bölümde, Cannes Film Festivali’nin ödüllü yapımları dikkat çekiyor. Altın Palmiye’nin bu yılki kazananı “Görünmez Kaza” (Invisible Accident), İran sinemasının efsanevi ismi Jafar Panahi’nin otoriter rejimlere karşı politik isyanını kara mizahın keskinliğiyle dile getiriyor. Festivalden En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini alan Kleber Mendonça Filho filmi “Gizli Ajan” (The Secret Agent), 70'lerin sinemasını görkemli bir şekilde canlandırarak, politik şiddeti hafıza ve arşivlerle ören sürükleyici bir gerilime dönüşüyor.

Cannes’da Jüri Ödülü’nü alan Mascha Schilinski imzalı “Düşüşün Tınısı” (Sound of Falling), dört kuşak kadının sırlarla örülü yüz yıllık hikâyesini zamansız bir anlatıya taşıyor. Latin Amerika sinemasının yeni seslerinden Simón Mesa Soto’nun Belirli Bir Bakış Özel Jüri Ödülü alan kara komedisi “Bir Şair” (A Poet) ise, sanat kurumlarının ikiyüzlülüğünü absürt ve keskin bir mizahla sorguluyor.

‘ROMERÍA’DAN ‘GAVAGAİ’YE

Programda ayrıca; İspanyol yönetmen Carla Simón’un yas, hafıza ve aidiyet temalarının izini süren zarif yol filmi “Romería” (Romería), Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa’nın Stalin dönemi tasfiyelerini Kafkaesk bir dille ele alan politik draması “İki Savcı” (Two Prosecutors), Çek yönetmen Ondřej Provazník’in 1990’ların Çekya’sında bir müzik korosunda geçen sarsıcı #MeToo hikâyesi “Kırık Sesler” (Broken Voices), çağdaş Alman sinemasının ustalarından Ulrich Köhler’in modern sinema endüstrisinin güç dinamiklerini, etik çelişkilerini ve önyargıları sorgulayan kışkırtıcı draması “Gavagai” (Gavagai), Fransız yönetmen Laurent Slama’nın dostluğa övgü niteliğindeki kent masalı “İkinci Şans” (A Second Life), Maïlys Vallade ve Liane-Cho Han’ın Annecy’den Seyirci Ödülü almış büyüleyici animasyonları “Küçük Amelie” (Little Amélie or the Character of Rain) ve Çağla Zencirci ile Guillaume Giovanetti’nin 1990’lar Ankara’sında geçen tek mekânlı gerilimi “Sırdaş” (Confidante) yer alıyor.

DAVİD LYNCH VE FATMA HASSUNA BELGESELLERİ

“Galalar” bölümünde yılın çok konuşulan iki belgeseli de yer alıyor: Ocak ayında kaybettiğimiz sinema dehası David Lynch’in ardında bıraktığı büyüleyici ve esrarengiz külliyatı araştıran Stéphane Ghez imzalı “David Lynch: Bir Hollywood Gizemi” (David Lynch: A Hollywood Mystery) ve Sepideh Farsi’nin Gazze’de yaşayan genç foto muhabir Fatma Hassuna’nın video günlüklerinden oluşan sarsıcı tanıklığı “Yüreğini Eline Al ve Yürü” (Take Your Heart and Walk).

Ankara Film Festivali’nin tüm gösterimleri Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleşecek.