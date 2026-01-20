Cumhuriyet Gazetesi Logo
38 sanatçının eserlerinden oluşan karma sergi, Arı Kültür Sanat Merkezi Sanat Galerisinde

20.01.2026 15:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
38 sanatçının eserlerinden oluşan karma sergi, 5 Şubat tarihine kadar Arı Kültür Sanat Merkezi Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşacak.

Mavi Çizgi Sanat ve Arı Kültür Sanat Merkezi işbirliğiyle düzenlenen, ustalar ve yeni kuşak sanatçıları buluşturan ulusal ve uluslararası 38 sanatçının eserlerinden oluşan karma sergi, 5 Şubat tarihine kadar Arı Kültür Sanat Merkezi Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşacak.

