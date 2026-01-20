Mavi Çizgi Sanat ve Arı Kültür Sanat Merkezi işbirliğiyle düzenlenen, ustalar ve yeni kuşak sanatçıları buluşturan ulusal ve uluslararası 38 sanatçının eserlerinden oluşan karma sergi, 5 Şubat tarihine kadar Arı Kültür Sanat Merkezi Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşacak.
38 sanatçının eserlerinden oluşan karma sergi, Arı Kültür Sanat Merkezi Sanat Galerisinde
38 sanatçının eserlerinden oluşan karma sergi, 5 Şubat tarihine kadar Arı Kültür Sanat Merkezi Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşacak.
20.01.2026 15:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
38 sanatçının eserlerinden oluşan karma sergi, 5 Şubat tarihine kadar Arı Kültür Sanat Merkezi Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşacak.
İlgili Konular: #sergi