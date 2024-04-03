Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:00

Güncelleme: 03.04.2024 - 11:00

Ankaralı müzik tutkunları için heyecan verici bir zaman! Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 4 Nisan'da muhteşem bir açılış konseri ile başlıyor. Bu yıl, festival Sabancı Vakfı'nın Onur Üyesi olduğu özel bir solist ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın eşsiz performansıyla zenginleşiyor.

Festivalin ilk konseri, çoksesli müziğimizin öncülerinden Cemal Resit Rey'in unutulmaz eseri "Gitar Konçertosu" ile başlayacak. 1975'te besteci Cemal Reşit Rey tarafından düzenlenen bu konçerto, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki ilk gitar konçertosu olma özelliği taşıyor ve eksiksiz haliyle ilk kez festivalde seslendirilecek.

Konserin ikinci yarısında, orkestra Çek besteci Bedrich Smetana'nın "Moldau" eserini ve Rus Besteci Aleksandr Borodin'in unutulmaz eseri "Poloveç Dansları"nı seslendirecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 4 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de MEB Şura Salonu'nda gerçekleşecek olan bu muhteşem konser için biletlerinizi şimdiden almayı unutmayın!

30 Nisan'a kadar devam edecek olan 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, klasik müzik, caz ve dansın önde gelen gruplarının katılacağı özel programlarla müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Sanat, müzik ve Ankaralılık ruhunu yansıtan bu festival, detaylı bilgi ve sanatçıların videoları için www.ankarafestival.com adresine ve sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Sonrasında, festival coşkusunu birlikte yaşamak için salonlarımıza bekliyoruz!