38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali!

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 4 Nisan'da başlıyor.

Güven Baykan
Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:00
38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali!
Abone Ol google-news

Ankaralı müzik tutkunları için heyecan verici bir zaman! Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 4 Nisan'da muhteşem bir açılış konseri ile başlıyor. Bu yıl, festival Sabancı Vakfı'nın Onur Üyesi olduğu özel bir solist ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın eşsiz performansıyla zenginleşiyor.

Festivalin ilk konseri, çoksesli müziğimizin öncülerinden Cemal Resit Rey'in unutulmaz eseri "Gitar Konçertosu" ile başlayacak. 1975'te besteci Cemal Reşit Rey tarafından düzenlenen bu konçerto, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki ilk gitar konçertosu olma özelliği taşıyor ve eksiksiz haliyle ilk kez festivalde seslendirilecek.

Konserin ikinci yarısında, orkestra Çek besteci Bedrich Smetana'nın "Moldau" eserini ve Rus Besteci Aleksandr Borodin'in unutulmaz eseri "Poloveç Dansları"nı seslendirecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 4 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de MEB Şura Salonu'nda gerçekleşecek olan bu muhteşem konser için biletlerinizi şimdiden almayı unutmayın!

30 Nisan'a kadar devam edecek olan 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, klasik müzik, caz ve dansın önde gelen gruplarının katılacağı özel programlarla müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Sanat, müzik ve Ankaralılık ruhunu yansıtan bu festival, detaylı bilgi ve sanatçıların videoları için www.ankarafestival.com adresine ve sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Sonrasında, festival coşkusunu birlikte yaşamak için salonlarımıza bekliyoruz!


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi: 'Kendine 10 daire alarak...'

Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi: 'Kendine 10 daire alarak...'
Ali Koç’tan Erden Timur’a sert sözler: ‘Gece yatarken bizi düşün, özellikle de başkanlığım bitince’

Ali Koç’tan Erden Timur’a sert sözler: ‘Gece yatarken bizi düşün, özellikle de başkanlığım bitince’
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 1 Nisan'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 1 Nisan'da eleme adayı kim oldu?
Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye gönderme: ‘Gerçek anlamda yeter’

Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye gönderme: ‘Gerçek anlamda yeter’
Gelin adayı merak konusu oldu: İbrahim Tatlıses evleniyor!

Gelin adayı merak konusu oldu: İbrahim Tatlıses evleniyor!
Başak Demirtaş’tan ‘mazbata’ tepkisi: ‘Yarın ben de Van’dayım

Başak Demirtaş’tan ‘mazbata’ tepkisi: ‘Yarın ben de Van’dayım
Yunus Akgün oynadı: Leicester City'den müthiş geri dönüş!

Yunus Akgün oynadı: Leicester City'den müthiş geri dönüş!
Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü

Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü