39. Ankara Müzik Festivali, Nisan ayında müzikseverlerle buluşuyor

Yayınlanma: 15.03.2025 - 14:22

Güncelleme: 15.03.2025 - 14:22

Sevda- Cenap And Müzik Vakfı tarafından bu yıl 39'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Ankara Müzik Festivali, yerli ve yabancı pek çok sanatçıyı festival kapsamında bir araya getirecek. Nisan ayına yayılan festival, vakfın kurucularından Cenap And anısına, şef Orhun Orhon yönetimindeki Ankara Festival Orkestrası’nın çellist Benedict Kloeckner solistliğindeki konser ile açılacak.

DÜNYANIN MÜZİĞİ ANKARA’DA

Başkent Ankara’nın en uzun soluklu sanat etkinliği olan festivalde yer alacak isimler ise şöyle:

Aralarında Türk müzisyenlerin de olduğu ve klasik müziği modern bir bakış açısı ile sunacak olan Hollandalı topluluk Orochi Ensemble, modern dansın ünlü ismi, dansçı ve koreografı Akram Khan’ın Modern Dans Topluluğu, İspanyol dansçı Aaron Vivancos’un prodüktör, koreograf, besteci ve sanat yönetmeni olarak imzasını taşıyan meşhur flamenko gösterisi Woman by Aaron Vivancos, İngiltere’nin en önemli piyanistlerinden Charles Owen & Katya Apekisheva piyano ikilisi, bir Ankara buluşmasında şef Tolga Atalay Ün, keman sanatçısı Elvin Hoxa Ganiev ile Orkestra Akademik Başkent, Avrupa caz dünyasının en önemli sanatçılarından İtalyan caz saksafon sanatçısı Piero Odorici ve tromboncu Roberto Rossi’nin kurduğu topluluk Piero Odorici & Roberto Rossi Quintet, 2022 yılında Grammy’de “En İyi Enstrümantal Albüm” ve 2024 yılında da “Latin Grammy” ödüllerini kazanan 7 telli gitarı ile günümüzün efsanevi Brezilyalı klasik gitaristi Yamandu Costa ile Can Okan şefliğinde Orkestra Akademik Başkent, Çekya’nın en önemli yaylı topluluklarından Skampa Quartet, Atina Devlet Orkestrası nefesli çalgılar ve perküsyon üyelerinden oluşan Nikos Haliassas yönetiminde Metallon Brass Ensemble ve Türkiye'nin son yıllarda adından sıkça söz ettiren yaylı dörtlüsü Semplice Quartet, festivalin konukları olacak.

Festivalin kapanışını ise, 30 Nisan Çarşamba akşamı Mehmet Başman anısına, piyanist Salih Can Gevrek solistliğinde şef Marius Stravisky yönetimindeki Rusya Devlet Akademik Senfoni Orkestrası Evgeny Svetlanov yapacak.





'ANKARA BAHARI MÜZİKLE DAHA GÜZEL'

“Ankara baharı müzikle daha güzel” vurgusunu yapan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, festival hakkında, “Yıllardır değişik ülkelerden binlerce sanatçıyı festivalimize davet ederek başkentimizde ülkemiz müzikseverleriyle buluşturduk. Ankara’nın sanat hayatının zenginleşmesine ve ülkemizin tanıtımına katkı verirken, Türk bestecilerin eserlerinin uluslararası repertuvarlara kazandırılmasının ve genç sanatçılarımızın uluslararası iş birliği konserlerinde yer almalarını sağlamanın mutluluğunu yaşadık.



Gelecek ay gerçekleşecek olan 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali de öncekilerde olduğu gibi farklı ülkelerden sanatçı ve topluluğun Türkiye’ye ilk kez gelmesini sağlayacak. Festivalin birbirinden değerli danışma kurulu üyelerinin önerileriyle kategorilerinin seçkin sanatçılarından oluşturulan programımızda dünyada ve Türkiye’de ilk seslendirmelere tanıklık edeceğiz. Atölye çalışmalarında festival sanatçıları ile eğitimlerde buluşma şansını yaşayacak konservatuvar öğrencilerimiz her zaman olduğu gibi festivalimizi ücretsiz izleyebilecek. Vakfımız festivalimizde sanatseverlerin birden fazla etkinliğe katılabilmeleri için öz kaynakları ile katkıda bulunmaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi Ankara dışından da konserlerimize başta İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Sivas gibi illerimizden gelen müzikseverler, Ankara'nın ekonomik ve kültürel hayatına canlılık katacak” dedi.





FESTİVALİN MASKOTU ANKARA KEDİSİ

Festival afişi ise bu yıl düzenlenen yarışmada birincilik kazanan Kayahan Kaya imzasını taşıyor. Bölgenin dünyaca tanınan beyaz Ankara kedisi festivalin maskotu olarak kullanılıyor.

39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali; CSO Ada Ankara Konser Salonları, MEB Şura Salonu, Bilkent Konser Salonu ile Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu’nda gerçekleşecek. Değişik fiyat kategorilerinin uygulanacağı festivalin biletleri biletinial.com internet sitesinde satışa sunulacak.