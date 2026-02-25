40. Genç Günler Festivali'ne başvurular başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 9-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştireceği 40. Genç Günler Festivali, sahnelerini genç kuşağın sanatçılarına ve sanatçı adaylarına açıyor.

Genç Günler kapsamında üniversitelerin konservatuvarları ve tiyatro bölümlerinin yanı sıra üniversite kulüp ve tiyatro topluluklarının oyunlarının başvuruları da kabul ediliyor.

Programa alınan projeler, 10 gün boyunca Şehir Tiyatroları sahnelerinde, İstanbul seyircisiyle ücretsiz buluşacak.

Başvurular, 20 Mart 2026 Cuma günü sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları web sitesi üzerinden yapılabilecek.